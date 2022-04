El juicio por la muerte de Nora Dalmasso parece no tener un rumbo recto hacia la verdad y se ha convertido en un carrusel que gira en torno a las acusaciones cruzadas, a presuntas revelaciones de una trama de amoríos y traiciones que revelan un “infierno grande”, pero que no parecen conducir a determinar quién mató a Nora.

Así, este jueves se vivió una jornada intensa en este aspecto, en los Tribunales de Río Cuarto, donde Marcelo Macarrón apoyó lo que ya habían dicho sus hijos, señalando a su ex amigo, Michel Rohrer como el asesino.

Y no sólo eso, sino que además acusó a quien era su abogado e íntimo amigo, Daniel Lacase, de poner en escena una serie de elementos y declaraciones para construir una coartada para Rohrer.

En la jornada de ayer, Macarrón volvió a pedir la palabra ante el tribunal, reseña el diario Puntal este viernes, y expresó: “Va a ser muy cortito”, aseguró y cumplió ya que sólo habló por dos minutos.

“Nunca en mi vida nombré un vocero, nunca firmé un papel que diga eso. Lacase daba entrevistas y decía lo que él pensaba. Yo tenía mi pensamiento propio”, dijo y sorprendió a todos ya que en aquellos turbulentos días de fines de 2006 era su amigo quien atendía a los medios de todo el país que se asentaron en Río Cuarto.

Seguidamente, cargó más contra su ex amigo Lacase, al que acusó de apoyar la coartada de Rohrer, dando a la Justicia una lista de personas que habrían estado con él, a la hora en que asesinaron a Dalmasso “como una forma de justificar que no estuvo en Río Cuarto”, sentenció y dijo que “desde ese momento nos distanciamos y no nos hablamos más”.

Cerrando su breve parlamento, el viudo y único imputado enfatizó que “mis dos hijos están totalmente convencidos de que el asesino fue Rohrer y que fue Daniel Lacase quien le armó la coartada”.