Sigue avanzando el juicio contra Marcelo Macarrón por la muerte de Nora Dalmasso y este miércoles se realizó una nueva audiencia en Tribunales de Río Cuarto, con la presencia del médico Guillermo Amuchástegui, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, aquella tarde de noviembre de 2006.

Su testimonio era esperado con expectativas ya que además de ser vecino es amigo desde la juventud de Macarrón y también conocía de cerca a Nora, a quien vio tendida en la cama sin vida, en la escena del crimen.

“Conozco a Marcelo de la época de facultad y soy amigo de hace más de 40 años. A Nora la conozco, era amiga de ella”, dijo Amuchástegui ante el Tribunal, en declaraciones que reproduce Puntal.

Sobre aquella ingrata jornada, recordó que llegó a la casa de Nora y Marcelo, pasadas las 18.20: “Me encontré con lo que todos conocen. Me tomé el trabajo de llamar al forense, me comunico con mi clínica con el doctor Mazuchelli al cual le notifico lo que había sucedido. Me dice que no está de guardia pero yo insistí con que estuviera en el lugar”, recordó con precisión.

Seguidamente, refirió que “Juan Dalmasso me pidió que lo acompañara hasta la casa de su papá para darle la noticia de lo que había sucedido con su hija. Cuando vuelvo de la casa del papá de Nora, una hora más tarde creo, ya estaban los forenses trabajando”, sostuvo.