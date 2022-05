Se retomaron este martes las audiencias del juicio por la muerte de Nora Dalmasso y se escuchó el relato escalofriante de un médico forense que aportó detalles de los últimos instantes de la víctima.

Ante el Tribunal, Ricardo Cacciaguerra sorprendió asegurando que Nora fue abusada y asesinada, todo en un lapso de apenas cinco minutos, opinó.

Ante el silencio de los presentes, el forense inició su narración asegurando que “la víctima fue dominada físicamente y accedida carnalmente, sin consentimiento, aún con vida, en un tiempo de cinco minutos aproximadamente”, precisó.

Luego reparó sobre el lazo con que la estrangularon: “Una técnica poco común, con doble surco y nudo”, señaló y agregó que “el autor es una persona que sabe hacer nudos”.

“Generalmente es gente que trabaja con animales, no es fácil hacer un doble surco con un nudo, el nudo está del lado derecho debajo de la oreja. Lo ha hecho con mucha fuerza, los músculos del cuello se han desgarrado”, precisó.

Seguidamente, completó su análisis y dijo que “en este caso hay un doble lazo con el nudo corredizo, prácticamente un nudo marinero. Esto sucede en la gente de campo que maneja animales, para atar patas en los casos de las yerras. Lo ha hecho con muchísima fuerza, hacia arriba, con la víctima cayendo”, señaló.

Abuso sexual a Nora Dalmasso

Dando un panorama aterrador de lo que fueron los últimos momentos de la vida de Nora, el médico precisó: “El proceso de sometimiento ha sido de cinco minutos aproximadamente”.

“Dentro de este proceso, la víctima ha sido accedida sexualmente, pues en el protocolo de autopsia se describen perfectamente las lesiones genitales y anales, producto de una actividad sexual violenta y no consentida pues no ha habido fluidos vaginales y lubricación anal que permitan una cópula sexual no traumática que contribuyen a generar las lesiones descriptas”, describió.