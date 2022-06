Un hecho de gravedad causa preocupación en Río Cuarto, con la pintada de una cruz esvástica en el frente de la casa de la periodista Vanessa Lerner, quien ha denunciado públicamente este episodio de intolerancia.

El ataque fue descubierto por Lerner, en la mañana del sábado, cuando al salir vio que habían pintado en la pared de su casa el símbolo que identificaba al nazismo, según contó en las redes sociales.

“Me pintaron una esvástica en el frente de mi casa. Es la única vivienda del barrio que apareció marcada con esa porquería”, escribió la comunicadora.

Seguidamente, señaló que el hecho no debería minimizarse: “¿Broma? No lo creo. ¿Intimidación? Sí, lo tomo como una amenaza. ¿Qué pasa en esta ciudad? No lo puedo creer”, reclamó.

“Es algo desagradable e inquietante, a mí no se me ocurre hacer un chiste poniendo una esvástica: es el símbolo del horror y de la muerte, es un mensaje intimidante”, señaló en declaraciones a Radio Río Cuarto.

“Jamás digo nada sobre mis orígenes familiares, no porque me avergüence, pero se ve que alguien los sabe y uno sabe que puede estar sujeto a que te pasen cosas como estas, en algún momento”, lamentó.