Ante la escalada de casos en la provincia de Córdoba y la posibilidad de nuevas restricciones, el intendente de Río Cuarto Juan Manuel Llamosas aseguró que la intención de la ciudad no es retroceder de fase y apeló al cuidado personal.

El mandatario de la capital alterna de Córdoba dijo que, más allá de los controles que se implementen, seguirá pidiendo responsabilidad y compromiso a la ciudadanía. “No queremos retroceder, pero evaluamos permanentemente la circunstancia y la contingencia”, indicó el mandatario municipal a Cadena 3.

En este sentido, Llamosas afirmó: “Tenemos que ser prudentes, responsables y no adelantar ningún tipo de situación hasta que no se defina”. Y agregó: “Vuelvo a remarcar que, más allá de las medidas, si no hay responsabilidad de todos en extremar los cuidados, va a ser muy complicado”.

Según aseguró el mandatario, en la ciudad, volverán a circular las brigadas por las calles para controlar que se cumplan los protocolos como el uso de barbijo, la distancia, elementos sanitizantes en los locales, entre otros. También pondrán énfasis en detectar y actuar sobre las fiestas clandestinas.

En tanto, este viernes habrá una reunión entre el Municipio y la Provincia para definir acciones en materia de restricción ante la segunda ola.