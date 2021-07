Casi podría decirse que pasó de productor a detective, ya que buscó su cosechadora que vendió de buena fe a unos estafadores en 2013 y desde entonces montó su propia investigación para recuperarla, en el departamento Río Cuarto.

Es la particular historia del productor rural José Luis Tardivo, de Alpa Corral, que fue víctima de una estafa en la que perdió su cosechadora marca Vassalli, cuando le pagaron con cheques que habían sido robados, cosa que descubrió cuando fue a la ventanilla del banco a cobrarlos, según contó sobre esta aventura de tenacidad: “Nunca bajé los brazos”, dijo a Puntal.

Todo fue un largo camino, pero sin perder la confianza sabía que el día llegaría y el destino hizo que encontrara su máquina, en la provincia de Mendoza, en poder de unas personas que la habían comprado de buena fe.

“Vendí una cosechadora a un hombre de Villa Rossi y me estafó con un cheque. Desde ahí la vengo luchando, creí que no la iba a encontrar más, pero no perdí la esperanza de encontrarla algún día”, relató a Cadena 3.

Seguidamente, recordó que “hablé con la gente de la firma del cheque con el que me pagaron, que era una cooperativa de Buenos Aires. Cuando fui y averigüé, me dijeron que hacía dos o tres años le habían robado la chequera”, recordó.

Lejos de resignarse, el productor comenzó a rastrear: “En primer momento a la máquina la llevaron a un lugar cerca de Laboulaye. Estuvo ahí escondida mucho tiempo, cuando me enteré, fui pero justo se la habían llevado. Nadie sabía dónde podía estar”, contó.

“De ahí me empecé a fijar en las páginas de Facebook hasta que una vez la volví a ver. Parecen que son todas iguales, pero uno que la tiene la conoce, apenas la vi la reconocí”, aseguró y contó que los nuevos dueños también habían sido estafados: “La usaban para cosechar centeno y maíz, era una buena gente que la había recibido”, aclaró.