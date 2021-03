El sábado 6 de marzo, el Club Atlético Sarmiento llevará a cabo un evento solidario con el fin de recaudar fondos para salvar a Emmita, una niña que sufre de atrofia medular espinal.

Las actividades solidarias serán realizadas en el estadio Centenario, situado en la avenida Alvear al 1977, y está confirmado que participarán profesores de zumba y varios DJ.

El precio de la entrada será un aporte voluntario, y el 100% de este será destinado para comprar el medicamento necesario para salvar la vida de la niña, cuyo valor aproximado es de 2.125.000 dólares.

El evento fue anunciado por los directivos del club y Natalí y Enzo, padres de Emmita. Se espera que revelen más detalles en las próximas horas.

Emma es una beba nacida en Chaco, que sufre de una atrofia medular espinal. Esta enfermedad congénita de carácter neuromuscular y degenerativo es poco común, y no le permite moverse o respirar con facilidad. La patología no tiene cura, y amenaza con llevarse su vida si no se realizan tratamientos para aminorar los síntomas.