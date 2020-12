El doctor Ricardo Alcides Mianovich jurará este martes 15 de diciembre como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia.

El acto se realizará a las 11 en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. En virtud de los protocolos sanitarios vigentes, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia a cargo de la doctora María Delfina Denogens se invitó a seguir la Ceremonia de Jura, que será transmitida en vivo, a través de la plataforma virtual Jitsi Meet a través de este link.

Vale recordar que el 24 de noviembre pasado, el presidente de la Nación, Alberto Fernández nombró a Ricardo Alcides Mianovich como juez del Juzgado Federal de primera instancia N°2 de Resistencia.

La designación del Juez se realizó a partir del acuerdo prestado por el Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional que tiene el primer mandatario nacional.

Ricardo Mianovich estará a cargo del Juzgado Federal 2 de Resistencia

Mianovich es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNNE. Registra entre sus antecedentes laborales haberse desempeñado como Director General del Tribunal de Cuentas del Chaco. En el sector privado se desempeñó como abogado en la especialidad Competencia General, Civil y Comercial en estudios jurídicos desde 1997 y co-autor junto con Hugo Raúl Jenefes del libro Ley 4159 Comentada - Tribunal de Cuentas editado por Contexto.

Además, es Diplomado y Magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral en Buenos Aires y finalizó y aprobó el Curso “Programa de Capacitación en Materia de Perspectiva de Género” organizado la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Oriundo de Las Breñas pero que vive en Resistencia hace varios años, en su oportunidad manifestó: “Tengo trayectoria en el Tribunal de Cuentas pero también he ejercido la profesión, y quiero transmitir lo que siempre he aprendido que es priorizar la ética, la lealtad y el respeto al ejercicio profesional de los colegas: espero no defraudar ni olvidar lo que hice que es bregar por los derechos de las personas”, dijo Mianovich.