Esta mañana, el intendente de Villa Berthet, Atlanto Honcheruk, confirmó que reemplazará a Santiago Chichari en la lista 17 de Octubre R para las PASO en Chaco, un cambio a último momento entre los candidatos del Frente de Todos en la provincia.

Al respecto, Honcheruk manifestó que “el gobernador me pidió que me integre a la lista y no le pude decir que no”, a la vez que aseguró: “yo aspiro a ser presidente de la Cámara de Diputados. No tengo nada que esconder, esa es mi aspiración. Creo que puedo ayudarlo al gobernador, a todos los intendentes, concejales, hay muchas cosas que hacer en Chaco”.

Sobre el repentino cambio, el funcionario señaló que “no tenía intenciones de ser candidato, los impedimentos legales llevan a estas cuestiones, el pedido del gobernado fue sobre la hora” y recalcó que “no importa el lugar que vaya en la lista”.

“La idea es ayudar al gobernador en todo lo que podamos, creo que todos los candidatos tenemos que trabajar, salir a defender las actividades institucionales y contarle a la población que Capitanich necesita mayoría en la Cámara para poder gobernar y hacer las cosas que faltan en la provincia, porque nos tocó vivir un momento muy difícil con un país quebrado recibido en 2019”, añadió el ahora candidato.

En referencia a la Cámara de Diputados, sostuvo que ésta “no tiene que ser un escollo, tiene que ser un lugar de acuerdo, tratando de solucionar los problemas. Hay que fortalecerla, prestigiarla un poco más, ayudar a los diputados a que tengan más diálogo, más diálogo entre oposición y oficialismo”.

Finalmente, en cuanto a la campaña, ponderó que “la gente tiene que mirar lo que se hizo, evaluar lo que está pasando en el mundo”. Afirmó también que la política “es una pasión, pero también una gran responsabilidad”. “Vamos a salir adelante porque es un pueblo noble, que sabe, y el Justicialismo no lo va a dejar solo”, concluyó.