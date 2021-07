En el reporte epidemiológico correspondiente al día de hoy, Alejandro San José, parte del equipo técnico COVID-19, brindó un informe de monitoreo sobre la respuesta inmune de 514.332 chaqueños que recibieron al menos una dosis de la vacuna. Según los datos, menos del 3% de personas inoculadas se contagiaron.

San José destacó que “es un informe que se va actualizando de acuerdo a cómo va evolucionando la campaña”, al mismo tiempo que detalló que este monitoreo se lleva a cabo cruzando datos de los sistemas de carga NOMIVAC y SISA con la línea 0800.

“Lo que buscamos es evidenciar si los vacunados, después de aplicarse la primera dosis, contrajeron la enfermedad y cuál es el porcentaje de letalidad en las personas contagiadas”, añadió al respecto.

En el informe, se comprobó una respuesta inmunológica importante, puesto que el 97,24% de vacunados no se vieron infectados por el virus SARS-CoV-2. Por grupo etario, los porcentajes de vacunados que no se enfermaron casi no varían: el 97,08% de las personas mayores de 60 años y el 97,29% de las personas menores de 60 años.

Respecto a la letalidad del virus, de las 14.177 personas vacunadas contagiadas, fallecieron 318, un 2,24% del grupo. De estos, 73,9% muertes corresponden a mayores de 60 años, y un 17,9% a menores de 60 con factores de riesgo.

A esta data, San José agregó que “el 50% de los contagios se da en los primeros 34 días después de aplicarse la primera dosis. Esa tasa de 2,76% se reduce a 1,38% superada esa primera marca de 34 días. En 82 días se registra el 80% de los contagios, lo que equivale a reducir la tasa de contagio al 0,55% pasados los 82 días desde la aplicación de la primera vacuna”.

“Lo que refuerza este informe es que a partir de la aplicación de la primera dosis la inmunidad no se genera automáticamente y que es un proceso que se va consolidando a partir del paso de los días”, explicó el miembro del equipo técnico.

Entretanto, el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Plichta, solicitó a la gente “no relajarse” y “seguir respetando el uso de barbijo, la distancia física, las burbujas, y las medidas de prevención y bioseguridad que ya forman parte de nuestro día a día”.