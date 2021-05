Hoy miércoles, el Nuevo Banco del Chaco relanzó la Línea de Préstamos Personales para la Consolidación de Deudas, un programa que otorga 6 meses de plazo de gracia y extensión de financiamiento. Este plan ya se había realizado con éxito en 2020, y tiene por objeto cancelar deudas del ciudadano común con el Banco y otras entidades financieras.

Respecto a la línea de préstamos en sí, el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, aseguró que ésta permite prorrogar en forma automática y por 6 meses de vigencia el capital intereses con el objeto de brindar un auxilio y que la familia no deba privarse de ingresos para pagar sus cuentas. A su vez, indicó que será extendido un plazo a 120 meses con el mismo fin. “Lo que antes le afectaba 80% de sus ingresos, ahora puede afectar menos del 50%”, agregó al respecto Capitanich.

De esta manera, el ejecutivo chaqueño aclaró que esto permite a una familia cambiar “un crédito muy caro y una tasa de interés muy alta por una tasa de interés más baja y plazos más extensos, lo que afecta menos la proporción de su ingreso”.

Entretanto, el mandatario explicó el motivo detrás de la Línea de Préstamos: “cuando existe recesión económica, y obviamente una pandemia que la agrava, se perjudica la familia porque el salario no alcanza y no hay trabajo, y si no hay trabajo y si el salario no alcanza, las familias se endeudan o dejan de pagar cuentas indispensables como el agua, la luz o tienen que recurrir a un préstamo personal de corto plazo con el objetivo de poder, muchas veces, satisfacer sus necesidades básicas”.

El funcionario ejecutivo destacó que esta es una situación “donde debe imperar una herramienta financiera y el Estado debe cooperar a través de la banca pública”.

En cuanto al papel del Nuevo Banco del Chaco, el mandatario subrayó que éste “tiene un perfil social y productivo y pretende claramente cooperar con la familia chaqueña, y es lo que estamos haciendo aquí”.

Capitanich reafirmó el éxito de la operatoria en 2020, cuando se asignó cerca de mil millones de pesos y se alcanzó a 4 mil por un promedio de 250 mil pesos de deuda. Resaltó así que esto “fue una gran contribución porque nos permitió ir a 60 meses de plazo y generar condiciones para mejorar su estructura de ingresos de corto plazo”, a lo cual finalizó que “la banca pública puede ser una banca con sentido social”.