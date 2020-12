El mismo día que se firmó el consenso fiscal 2020, 21 gobernadores expresaron su intención de suspender las PASO y días después, legisladores de esas provincias, entre ellos Aldo Leiva por Chaco, ingresaron a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para que se suspendan por un año las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El proyecto propone la suspensión de las PASO para el año 2021 en el marco de la pandemia que el año que viene se espera que con la vacuna sea menos intensa, aunque se sabe que no estará superada en su totalidad. En este contexto, los legisladores afirman que los costos de las PASO podrían volcarse al sistema de salud al menos por esta vez.

La iniciativa fue impulsada por el tucumano Pablo Yedlin, cercano a Juan Manzur, y lleva la firma del chaqueño y soldado de Capitanich, Aldo Leiva. La iniciativa que cuenta con el impulso de diputados del interior, con la mayoría de legisladores del oficialismo y otros de partidos provinciales pero cercanos al Frente de Todos. Pero fue ingresada sin el aval de la conducción del bloque, que tiene como presidente a Máximo Kirchner y como vicepresidente a la massista Cecilia Moreau.

Aldo Leiva, diputado nacional, promueve la suspesión de las primarias.

En declaraciones a medios de comunicación de Resistencia Aldo Leiva expresó que “el mejor sistema para definir las cuestiones internas de los partidos y de ninguna manera compartiría la idea de la eliminación”. “Con Capitanich decimos la suspensión -solo por un año- y nos hacemos eco del planteo que hicieron 21 gobernadores al presidente de la Nación”, agregó.

“Siempre vamos a actuar conforme a los consensos que haya. Cuando se presenta un proyecto de esta naturaleza primero genera que veamos de qué se trata, no tenga la menor duda la ciudadanía que en definitiva, no solamente Capitanich sino todos los que formamos parte de este espacio, sabemos que tiene que haber un consenso interno primero y después con otras fuerzas políticas para poder lograr la suspensión. Si no existe ese consenso, seguirán las cosas como están”, expresó. Leiva confirmó que no se habló del proyecto con Máximo Kirchner.

Por otra parte, Raúl Bittel, consejero del Partido Justicialista de la provincia del Chaco advirtió que “las PASO son una herramienta fundamental para la democratización ciudadana. Son una herramienta necesaria, equitativa y que permite, con la colaboración del Estado, mostrar las propuestas electorales que uno tiene”.

“Hay que esperar que finalice esta etapa de emergencia sanitaria por pandemia para poder empezar a tener elecciones libres, para llevar adelante a fin de democratizar siempre la ciudadanía”, sostuvo.