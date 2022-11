Tras los abusos de menores en un jardín de Comodoro Rivadavia, los padres de las víctimas cortaron rutas.

Comodoro Rivadavia continúa conmocionado debido una serie de denuncias radicadas contra un profesor de música, quien habría abusado de varios alumnos suyos del Jardín 406. Las familias de los pequeños decidieron volver a manifestarse y cortaron dos rutas.

El dolor y la frustración que sienten estos papás no se compara con el trauma de sus niños. “Hay nenes que no duermen y otros que se hacen pis encima”, expresó el padre de una de las víctimas.

Estos delitos salieron a la luz luego de que Jessica Godoy radicara la denuncia. Su hija de 3 años le había confesado los abusos que sufría a través de un tipo de juego: “Mi hija vio en la tele un pájaro, que le dijo el pájaro loco, dice que le baja los pantalones y la bombacha”.

El implicado ya tiene alrededor de 42 denuncias por abuso sexual de menores. Foto: ADNSUR

A partir de allí, una ola de casos comenzaron a aparecer, y los relatos de otros nenes coincidían entre sí. De esta manera, se efectuaron alrededor de 42 denuncias contra el acusado.

Cortan rutas en Comodoro a modo de protesta: “La inocencia de los chicos ya no se recupera”

Bajo este panorama, y luego de varias protestas para que el implicado sea desligado de su cargo como maestro en el Jardín, el grupo de padres se organizó y realizó el lunes 14 un corte en la intersección de ruta 3 y 26, habilitando el paso durante 10 minutos cada una hora.

Con esta manifestación, lo que exigen estas familias es la inmediata detención del profesor de música acusado de abusar de los alumnitos. Anteriormente les habían dicho que el sujeto estaba encerrado, sin embargo, luego fue visto libre en el complejo habitacional “1008 viviendas”.

Familias de Comodoro cortan rutas para exigir que detengan al profesor de música acusado de abusar de sus niños. Foto: ADNSUR

Según informó ADNSUR, uno de los padres lamentó la incomprensión de las personas que reclamaban para que se libere la ruta, y explicó: “Nosotros nos sentimos abandonados. Todos tienen hijos, nietos o sobrinos”.

Luego, agregó: “Sabés lo feo que es llegar a la noche y no poder dormir. Después levantarse porque laburas todos los días, yo laburo más de 8 horas porque no te alcanza”. En este sentido, argumentó que si fueran malas personas, no dejarían pasar a absolutamente nadie.

Durante las primeras horas del lunes, estas familias se instalaron en la intersección de ambas rutas y cortaron el tránsito. Por este motivo, algunos autos están circulando por el camino alternativo Perón, mientras que otros regresan hacia 2 y 26 ya que el otro trayecto está colapsado.

El manifestante entonces explicó que, a nivel psicológico, los chicos “están muy mal”. Entonces, aseveró: “Hay nenes que no duermen y otros que se hacen pis. Incluso dibujan barbaridades que te duelen en el alma”.