Abusos en un Jardín de Comodoro Rivadavia: habló el fiscal confirmó que ya son 42 las denuncia contra el profesor de música

Los días pasan y los padres y familiares de las víctimas de los abusos en el Jardín N°406 de Comodoro Rivadavia siguen en busca de una respuesta y justicia. Mantienen la vigilia afuera de la sede del Ministerio Público Fiscal con quemas de cubiertas y una carpa: piden que detengan al docente acusado de abusar de los menores. El jefe de fiscales, Marcelo Crettón, confirmó que “hay 42 denuncias aproximadamente”.

Crettón en diálogo con ADNSUR, afirmó que durante la jornada del jueves “se realizó tres tandas de reuniones con los padres”, donde se les explicó los pasos a seguir y cómo es el proceso correspondiente en estos casos. También, se resaltó la convención de los derechos del niño.

Advirtió que los niños no deben abordar estos temas en la casa, y “se debe esperar los tiempos procesales correspondientes para que los niños no reprodujeran esos hechos y eso es lo que se habló ayer (jueves)”, advirtió.

Por su parte, Emilio Porras, procurador general del Ministerio Público Fiscal de Chubut, se reunió este viernes con las autoridades municipales y el jefe de la policía del Chubut, César Brandt, por la situación que se mantiene afuera de la sede fiscal hace ya 24 horas.

El motivo de la reunión fue para “coordinar las acciones y descomprimir esta situación que está viviendo la ciudad y que está afectando a todos los ciudadanos. Desde la fiscalía somos muy sensibles a lo que pasó, estamos al lado de los padres de estos niños que supuestamente han sufrido esta situación y estamos poniendo los recursos y medios para avanzar en la investigación”.

Porras sostuvo que la fiscal María Laura Blanco ya tuvo entrevistas con uno de los padres de las víctimas, y aclaró que“verdaderamente a esta altura y con la evaluación que hemos hecho, no tenemos una mayor dificultad con los padres. La dificultad que está ocurriendo se está dando con otras personas que se están manifestando también por justicia, pero no específicamente por este caso”.

En cuanto al pedido de que se le acelere la investigación, Porras informó que “la función de la fiscal es trabajar en la investigación del caso. No hay que perder que es un caso donde están comprometidos niños, por lo tanto, no hay mayor información que dar excepto a los padres que son los directos afectados y a los niños que son las víctimas”.

“El tiempo de resolución está marcado por la ley, la fiscal está trabajando y recabando evidencia, y estamos todos atentos al caso”, concluyó.

El municipio asiste a las familias del Jardín 406 con psicólogos

Jimena Cores, titular de la Secretaría de la Mujer, contó que se reunió con el coordinador de Gabinete, Gustavo Fita, con autoridades del Ministerio Público Fiscal por la situación de las familias que mantienen una vigilia afuera de la fiscalía. “Mi preocupación es que se haga justicia y que tengan la contención las familias, niños y niñas. Que realmente el proceso se haga de manera acorde, de manera responsable y respetuosa”, dijo.

Luego, resaltó que desde el municipio “estamos acompañando generando un dispositivo con psicólogos infantiles, trabajadoras sociales y todo un equipo interdisciplinario que pueda acompañar a las familias, porque la verdad es que están sumamente desbordados por toda la situación”.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se puso a disposición de las familias de las víctimas de abusos en el Jardín N° 406 y le pidió a la Justicia que “actúe urgente” tras la confirmación de las 42 denuncias presentadas. “Me duele muchísimo lo que pasó”, afirmó.

Padres hicieron vigilia en Fiscalía y exigen la detención del docente: “Queremos que atiendan a nuestros niños”.

Padres de las víctimas hicieron vigilia en Fiscalía y exigieron la detención del docente

Malvina, madre de una víctima, contó que permaneció durante toda la noche en la vigilia junto a otros padres. “Estamos esperando una respuesta de fiscalía”, dijo tras asegurar que el docente sigue libre y que según les indicaron, “la fiscalía necesita testimonios de tres chicos que pasen por Cámara Gesell para poder accionar. No toman en cuenta las declaraciones y los dibujos de los nenes”.

Malvina, la madre de una de las víctimas. Foto: ADNSUR

Lamentó que los nenes abusados no hayan sido revisados aún, dado que “un médico particular no los quiere recibir porque el caso está judicializado. Queremos que atiendan a nuestros niños porque están sufriendo”, remarcó angustiada.

Finalmente, Malvina contó que durante la tarde del jueves “apareció una adolescente diciendo que hace 10 años había sido abusada, cuando estaba en segundo grado y usaba juegos para bajarle el pantalón y la bombacha. Si hay un caso de hace diez años, podría haber muchos casos más”, advirtió.

Marchas y movilización en Comodoro Rivadavia : piden justicia por los casos de abuso sexual en el jardín 406

Una de las madres contó entre lágrimas: “Estamos totalmente desgarrados todos. Quiero justicia. No queremos que resguarden a este tipo, tiene que estar preso porque tocó a niños y niñas. Me desgarra. Mi niño no. ¿Cómo hago yo?, está totalmente destruido. Pudo dibujar lo que le pasó y estamos desgarrados todos”.