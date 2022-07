Un hombre oriundo de Comodoro Rivadavia se encuentra en un delicado estado de salud, hace unos meses le detectaron cáncer: tumores en la cabeza y en uno de los riñones. Lamentablemente, tuvo que dejar el lugar donde alquilaba porque no podía pagarlo. Sin saber a donde ir, estuvo durmiendo en una camioneta; y ahora su suegra reclama ayuda.

Por su parte, Antonia Sotelo, suegra del joven, acudió a ADNSUR y solicitó ayuda a las autoridades para que su yerno pueda vivir en condiciones dignas. Contó que luego de dormir en la camioneta le prestaron un departamento. Ahora buscan conseguir un alquiler para vivir junto a su pareja. “Tiene que estar tranquilo en un lugar donde se lo pueda cuidar bien y tenga las mejores atenciones”, señaló y aclaró que cuentan con 25 mil pesos para pagar el alquiler.

Le detectaron tumores en la cabeza y en uno de los riñones. Tuvo que dejar la casa que alquilaba y ahora necesita un lugar.(imagen ilustrativa) Foto: Depositphotos / Sanatorio Allende

El precio de los alquileres no están al alcance de la familia de Comodoro Rivadavia

Según Sotelo, el hombre anteriormente vivía con uno de sus amigos, pero cuando se enfermó “su condición no le permitió seguir viviendo ahí”. Agregó que “sería bueno que el IPV o la Municipalidad tienen casas que le pueden ceder, lo ideal sería que le den una casa porque qué pasaría si mañana no puede pagar”. Sin embargo, aún no hay respuestas, Antonia explicó que cuentan con todos los certificados médicos y documentación que le solicitaron desde el municipio para poder ayudarlos.

“Yo trabajo y puedo pagarles la cuota de una casa del IPV hasta $25.000 tengo, ella es monotributista y gana 30 mil pesos por mes, y él gana muy poco también con su trabajo”, lamentó Antonia. Luego se refirió a que en la ciudad los alquileres de un monoambiente supera los $40.000.

La mujer resaltó que quienes puedan ayudarlos con una vivienda o por trabajo se pueden comunicar al 2974610286.