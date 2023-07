Robos, amenazas, denuncias, golpes e intentos de asesinatos: el calvario de una chubutense, cuyo agresor está libre

Desde el 2022, una joven vive un calvario en Comodoro Rivadavia por parte de su ex pareja. A pesar de haber radicado al menos 10 denuncias en su contra, las amenazas, robos, agresiones y las violaciones de perimetrales continúan surgiendo.

“El año pasado, en el mes de octubre, comencé una relación de dos meses con una persona, nos estábamos conociendo, todo pintaba muy bien, al punto de que compartía con toda mi familia, y de un día para el otro -por una cuestión de celos- me robó mi celular para revisarlo entero, y desde ese día decidí terminar la relación y no volver a verlo nunca más”, comentó en diálogo con ADNSUR.

A partir de las amenazas que recibía, comenzó a denunciarlo ante la policía, pero él sólo respondía con más violencia. “Me rompió las tres cubiertas del auto, me rompió los vidrios del auto dos veces, entró a mi casa y robó toda mi ropa, cosas de mi hijo, hasta el nebulizador”, detalló.

El calvario que vive una joven comodorense, víctima de violencia de género.

Cuando el agresor ingresó a su domicilio, también se llevó prendas que ella vendía para su emprendimiento, un ingreso clave de ella; en consecuencia, debió cerrarlo. Pero como si esto fuera poco, también intentó quemarle la casa.

En más de una ocasión la interceptó, por ejemplo, afuera del jardín de su hijo, a pesar de que tenía una perimetral. Ana en esos momentos debió escapar para que no le vuelva a romper su auto o que ella no salga dañada.

“La justicia puso medidas de restricción pero las violó siempre, continuó con sus amenazas, después de amenazarme a mí comenzó con mi familia, que nos iba a matar a todos, que nos iba a tirotear, me seguía por todos lados, tuve que dejar de trabajar porque se me aparecía en el trabajo, afuera del jardín de mi hijo”, sostuvo la joven comodorense.

“No me siento escuchada por la Justicia”, el calvario que vive la comodorense víctima de violencia de género

A pesar de que el proceso judicial avanza, el denunciado no ha acatado ninguna de las órdenes de las autoridades y permanece libre. La continúa hostigando a ella y a sus seres queridos; por ejemplo, el pasado lunes 24 de julio estuvo agrediendo telefónicamente a su hermano.

En ese sentido, expresó: “No me siento escuchada por la justicia de Comodoro, minimizan las amenazas que me manda, me envió fotos de armas de fuego que son robadas a la policía. Después de esa última denuncia, no volvieron a dictar medidas de allanamiento ni volvieron a meterlo preso”.