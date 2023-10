“No es meme, me ayudan a encontrar alquiler”: la insólita propuesta de una chubutense para quien le consiga una casa

Ante la dificultad de encontrar alquiler para su familia en Trelew, una joven chubutense decidió publicar una ingeniosa, aunque costosa, propuesta en sus redes sociales para que la ayuden a encontrar una vivienda. El anuncio rápidamente se viralizó y recibió todo tipo de reacciones.

“Pago asado para cuatro personas para quien me dé info y me consiga un alquiler”, se lee en el ocurrente anuncio que compartió Tamara en sus redes sociales. “Día y horario de entrega a elección”, detalló y añadió una descripción de lo que busca: “De dos habitaciones. Cuento con recibo de sueldo y garante”.

El pedido desesperado de encontrar alquiler en Trelew. Foto: Facebook @Tamara Nahh

En la descripción de la imagen, la joven señaló que no era una broma y que está desesperada: “No es meme, me ayudan a encontrar alquiler... Se lo pago posta al que me consiga un alquiler de particular a particular”. Y detalló: “Para el 10 de octubre. Zonas aledañas a la esquina 195 y el jardín 405. Barrio San Martín, Don Bosco, Luz y Fuerza, etc.”.

El pedido de ayuda para encontrar alquiler en Trelew

Tamara Villalba es una maquilladora que se mudó desde Puerto Madryn a Trelew en abril de este año y hace dos meses que está buscando alquiler sin éxito. La joven se encuentra junto a su numerosa familia: su pareja, cuatro niños y dos mascotas.

En la actualidad, están viviendo en una casa alquilada, pero esperan encontrar una vivienda más espaciosa para estar más cómodos, ya que Tamara tiene su estudio de maquillaje, uñas y pestañas. “Se me ocurrió en forma de broma, pero no tan broma, hacer una publicación que le pagaba un asado a quien me diera información de un alquiler y concretarlo”, comentó la joven a Jornada Web.

El anuncio de Tamara fue compartido por varios usuarios y recibió varias respuestas de grupos de Facebook donde se buscan alquileres, inmobiliarias y contactos. Para aquellos que quieran ayudarla, el número de teléfono de la joven es 2804636686.