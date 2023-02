María Becerra le cumplió el sueño a una niña en Comodoro: la subió al escenario para cantar y bailar con ella

El miércoles 22 de febrero Comodoro Rivadavia cumplió 122 años y varios artistas llegaron a la ciudad para festejar, entre ellos María Becerra, la cantante que deslumbró con un espectáculo que hizo bailar a todos los presentes.

La cantante de 23 años se presentó en el Estadio Municipal con más de 50.000 personas y presentó su nuevo álbum. Becerra interpretó varias canciones en la noche del miércoles: ‘Ojalá', ‘Automático’, ‘Marte’, ‘Animal’, ‘Felices por siempre’, ‘Miénteme’, ‘Tranquila’, ‘La nena de Argentina’, ‘Guau Guau’ y cerró con ‘Qué más pues’.

Durante el show, la artista se detuvo a leer los carteles que llevó la gente que le brindó todo su amor. En ese momento le cumplió el sueño a una niña de 5 años que deseaba subir al escenario, entonces María la invitó a cantar con ella.

Así fue que, sin ningún problema ni vergüenza, la pequeña subió a las tablas ante un estadio repleto de gente y cantó y bailó al ritmo de ‘Wow wow’, una canción de ‘La Nena de Argentina’ junto a Becky G que fue lanzada hace un año aproximadamente.

María Becerra reveló cuál fue el sacrificio que tuvo que hacer para tener éxito en su carrera artística

Ser una reconocida artista no es nada fácil y, aunque ya publicó su segundo álbum con sólo 23 años, Becerra aseguró que tuvo que hacer un gran sacrificio para poder ganarse el cariño de la gente a lo largo de su corta carrera.

En una entrevista con la revista Vogue Latinoamérica, la cantante contó que a las mujeres se les exige mucho más que a los hombres dentro de la industria musical. Ella no tenía pensado hacer coreografías en sus espectáculos, sin embargo tuvo que agregarlo.

“Lamentablemente, a las mujeres es algo que medio se pide, yo no tenía en mis planes bailar, pero es algo que tuve que aprender a los ponchazos porque se exige de parte de la gente, de la industria, vos sola en el escenario no alcanzas y un hombre sí, no necesita bailarines”, expresó Becerra.

Por último, la cantante reveló que ella “no era buena” bailando, por lo que no tuvo opción más que tomar clases de danza y hoy en día le encanta. “Tuve que esforzarme muchísimo, entender mi cuerpo, la coordinación”, detalló.