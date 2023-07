El juez ya dio a conocer la fecha de la sentencia sobre la extradición a Chile: qué dijo Jones Huala

Este jueves arrancó el juicio que definirá si Facundo Jones Huala es extraditado a Chile para que finalice su condena allá o si queda alojado en Chubut. Adelante del juez subrogante de la Justicia del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, el detenido mostró su negativa sobre el traslado y dio un largo discurso antes de que se termine la primera jornada.

Se trata del tercer juicio que afronta el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). En este caso se define a donde cumplirá la condena por ser autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego ocurrido en el fundo Pisu Pisué, en diciembre de 2016; la misma establece que debe permanecer detenido hasta 2024. La sentencia se conocerá el 1° de agosto.

Qué dijo Jones Huala en el juicio por su extradición a Chile

“Que viva la RAM para todos los que dicen que la RAM no existe, la RAM existe y resiste”, fueron las primeras palabras de Jones Huala al llegar a la audiencia en el Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, en Esquel. Esta frase fue la misma que repitió una vez iniciado el juicio y luego volvió a tomar la palabra antes del cierre de la primera jornada.

El detenido habló por unos 40 minutos y dio un efusivo discurso respaldando su accionar y cuestionando la de las autoridades del Gobierno, Policía y Justicia. “No me van a domar, hagan como quieran porque yo no me vendo por un pedazo de tierra”, remarcó Hualas que se definió como un “combatiente”.

“Nosotros no somos planeros, jamás en mi vida cobré un plan. Toda mi vida cobré de mi esfuerzo. Viví de sacarle animales a Luciano Benetton y a tantos otros burgueses que viven del pueblo argentino y chileno empobrecido. No me arrepiento ni me avergüenzo porque no soy un ladrón de guantes blancos”, remarcó el detenido, según detalla TN, y agregó: “Nadie me va a intimidad, ni un funcionario, ni un juez, ni un presidente, nunca me van a ver de rodillas. Ni a mí ni a mi gente. Si quieren terminar con nuestra lucha tendrán que fusilarnos. Si quieren terminar con esta voz rebelde y revolucionaria, con la lucha de los mapuches, van a tener que fusilarnos”.

Al mismo tiempo, cuestionó a las autoridades: “En quién podemos confiar si es de público conocimiento que más de un juez está metido con las mafias y el narcotráfico. Son socios del narcotráfico. Se pasean por el país y se instalan en ciudades como Bariloche y no hacen nada. Son cómplices de la trata de blancas y no hicieron nada”.

“La RAM sí hizo. Desde que estuve detenido en 2018, mi gente, mis hermanos, los que ustedes persiguen y quieren meter en cana, atentaron contra propiedades donde tenían mujeres secuestradas, donde había narcotráfico. Propiedades de los terratenientes y de las mafias sindicales. Mi gente atacó a Lewis y a Benetton. Lewis, el que tiene Lago Escondido, al que ningún juez se anima a cortarle el candado. Porque con nosotros son machos, pero con los que tienen que ser valientes son cobardes. Ustedes son títeres, marionetas”, señaló.

En otro pasaje del discurso, sostuvo: “Nosotros somos la resistencia mapuche, nosotros los pobres paisanos, los brutitos. Ya no somos más los brutitos y no tenemos miedo. No tenemos más miedo. Podemos tener diferencias políticas porque somos un movimiento político que va a seguir creciendo”.

Y para definirse realizó una especie de numeración: “Soy un delincuente político, soy un subversivo, soy un revolucionario, antisistémico, anticapitalista, antimperialista y antioligárquico. Esa es mi esencia. No voy a dejar que sometan a mis hermanos a esto. No se equivoquen, no somos ni marxista ni leninista, ni trotskistas, tampoco montoneros. Soy antiperonista y nuestros principios son humanistas”.

“Les digo a mis hermanos y hermanas que no bajen la lucha. Que tengan dignidad, que no crean en la justicia de los huinca. Les están dando migajas porque todo esto es nuestra tierra, pero lo que tenemos que tener nosotros es dignidad. Nos golpearon la autoestima. Nos golpearon tanto que nos olvidamos de lo que realmente somos: un pueblo dingo y guerrero. Retomen esa dignidad y no le crean nada al estado opresor y la justicia porque siempre mienten. ¿Cuándo cumplieron un acuerdo? Jamás. Porque este territorio lo invadieron”, señaló en otro momento del discurso.