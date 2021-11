Héctor salió a cumplir un sueño: recorrer Argentina en su bicicleta, pero la inseguridad hizo que esto se frustre en la ciudad de Esquel. Llegó el viernes y un vecino le dio alojamiento sin saber que al día siguiente le robarían a “Roberta”, su compañera de aventuras.

“Salí de Córdoba hace dos meses mas o menos y mi idea era hacer la Ruta 40 desde Mendoza hacia Ushuaia”, comentó el cordobés en diálogo con Red43 y detalló que ya hizo el recorrido por esta ruta desde San Juan hasta el norte del país por eso ahora era el turno de la Patagonia.

Héctor recorría el país en bicicleta y se la robaron en Esquel.

El hombre comentó que recorrió Mendoza, Neuquén, Río Negro, hasta llegar a Chubut: “Cuando salgo del Parque los Alerces vengo acá y Pablo gentilmente nos cede un espacio para poder descansar, reparar la bici y demás”, cuenta y agrega que esto fue un viernes y al día siguiente ocurrió el robo.

Se llevaron la bicicleta de Héctor y de Pablo que estaban en el patio de la casa ubicada en calle Juan Manuel de Rosas, en el barrio 133 viviendas. “No puedo viajar, me tengo que volver. Se acabó el viaje”, se lamentó el ciclista.

“Es una bici común rodado 26, roja y está muy ‘tuneada’. Está pintada con pincel y tiene escrito su nombre: Roberta”, detalla el hombre con algo de esperanza de recuperarla para poder recorrer Santa Cruz y Tierra del Fuego, las únicas dos provincias en las que no pudo bicicletear.

Al mismo tiempo comentó que nunca le pasó algo así y remarcó la importancia del vehículo: “Para los viajeros la bici es muy importante, es nuestra compañera de aventura, es parte nuestra”. Y agregó: “No me están robando un cuadro y dos ruedas, me están robando mi sueño, mis ganas de seguir haciendo estas cosas”.

“Nos están robando la libertad. Ya no somos libres, te están robando tus derechos”, insistió Héctor al ver las limitaciones que tiene ante las advertencias de robo que escucha a lo largo de cada viaje.

¿Y que va a pasar ahora con el viajero? El hombre comentó que “la única opción que tengo es mandar un poco de equipaje por un transporte y empiezo a hacer dedo porque el pasaje vale 13 mil pesos y no tengo esa plata para viajar”.

Se va a tomar unos días para emprender la vuelta y aprovechar esos momentos para analizar que hacer con este sueño truncado: “Es reacomodar todo y repensar si en algún momento arranco de nuevo”. Si alguien vio algo o tienen información sobre las bicicletas puede comunicarse con la policía o al 2945-588152.