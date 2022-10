Zuchovicki destacó a Rafaela como un lugar en donde hay mas acuerdos entre privados y menos intervención estatal

Cada año la Sociedad Rural de Rafaela propone una charla que permita al sector agropecuario, pero también a la ciudadanía en general, entender mejor la realidad que atraviesa el país.

En esta 115° ExpoRural de Rafaela y la Región el invitado fue el economista Claudio Zuchovicki, que se dirigió a un auditorio completo, dando detalles de lo que él entiende hace a un futuro cercano en cuanto a los destinos financieros del país, pero también de individuos.

Basando su charla en múltiples ejemplos sobre la falta de confianza reinante en Argentina.

“Algo que se está viendo en nuestro país, pero también en el mundo, es una tendencia de privilegiar a quien nos da de comer en serio a todos, que son los contribuyentes”.

Actualmente “hay un mínimo histórico en cheques rechazados, mínimo histórico de deuda privada, por lo tanto lo que se ve que la que está fundida es la Argentina, la macro economía, porque las personas, la micro economía funciona. Los que son proveedores del Estado están en problemas porque cobran a más largo plazo, a los empleados estatales se les está licuando más el salario, los jubilados son los que peor la están pasando, mientras el privado de alguna manera va”.

“Zucho” remarcó que una economía con más del 40 por ciento en la informalidad, porque no existe una voluntad de control, se podría mejorar con decisión política. “Si se hacen bien las cosas tributariamente, en vez de cobrarle mucho a pocos, le cobras menos a más personas y así la capacidad argentina es enorme”.

Lo que indicó es la tendencia global a reducir impuestos, a generar una reforma tributaria que avance a pilares como el cobro de impuestos a las Ganancias, al Consumo y a la Herencia, además de lo que debería ser una reforma laboral, basada en su implicancia judicial.

“Hay un dato de la AFIP que llama la atención. Hay 368 mil millones de dólares en blanco, declarados, de argentinos en el exterior, que representan diez veces las reservas del Banco Central, por lo tanto, no es que el de afuera no confía en Argentina, el argentino no confía en el país”. A esto lo ejemplificó de muchas maneras durante la charla, abordando ejemplos de ahorro, inversiones, pero siempre de forma entendible para todos los presentes y con ejemplos de la vida cotidiana.

Es por eso que él destaca a Rafaela como uno de los tantos ejemplos en el país donde abundan los acuerdos entre privados, donde el Estado interviene menos y por lo tanto las cosas pueden ser más claras.

Para quienes hoy tienen oportunidad de hacer inversiones, que intentan planificar a largo plazo, Zuchovicki entiende que “cuanto más dejes al privado trabajar, con regulación para que sea todo transparente; y le des certeza de que vas a poder trabajar tranquilo, no te metes en la distorsión de precios todo puede funcionar. Hoy lo que pasa es todo lo contrario, hay distorsiones de precios y por eso hay que sacarle el pie de encima a quienes trabajan. Si se dejara actuar, la economía saldría para adelante”.

El analista apuntó características salientes. “Argentina no tiene problemas climáticos serios, ni religiosos, ni fronterizos, entonces, ¿a dónde podemos ir a dónde tengamos esta escenografía?, entonces llega un momento en el que decimos que vale la pena pelearla acá. ¿Para qué voy a ser ´sudaca´ en otro lado?”.

Es por eso que considera que hacia adelante vendrá una transición de ajuste, intensa, pero no prolongada, por los propios plazos que impone la realidad, pero tendiendo a generar la credibilidad necesaria.

“Por más que el Gobierno tome decisiones hoy, no cuenta con la credibilidad que permita mantener las reglas de juego que son las que permiten vencer a la inflación. Del mismo modo, el Gobierno vive de la inflación, es su fuente de ingreso y muchas veces hacen cosas para defender su puesto de trabajo y no para defender lo que deberían”, explicó.

¿Quién es Claudio Zuchovicki?

Claudio Zuchovicki es Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Director Ejecutivo de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Es profesor en el Postgrado UBA-Mercado de Valores, en la Universidad del Salvador, en la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) y en Materiabiz Escuela de Negocios

Es Licenciado en Administración de Empresas (UADE). Postgrado en Mercado de Capitales (UBA/IAMC) y especialización en Futuros y Opciones (Chicago Board of Trade).

Tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación y desarrollo de columnas económicas, así como charlas en congresos, exposiciones y diversos auditorios.