La Municipalidad de Sunchales informó en la mañana de este martes que desde las 0 de este miércoles incrementarán localmente las restricciones. El objetivo es bajar la cantidad de contagios de coronavirus. La vecina localidad tiene una cantidad similar de casos activos a la de Rafaela, pero con mucho menos población.

Las dos principales medidas son la prohibición de las actividades deportivas bajo techo (sí se pueden realizar al aire libre) y la gastronomía deberá cerrar la atención al público a partir de las 21, manteniéndose la posibilidad del delivery.

“Actualmente, tenemos 25 contagios diarios de promedio. De todos modos, lo más preocupante es que administramos y resolvemos 10 a 15 casos promedio de los pueblos vecinos”, explicó Dr. Matías Buffa, del Comité Médico.

“Rafaela está en una situación muy delicada a nivel sanitario. Por lo pronto, hoy no hay camas críticas Covid-19 en nuestro Departamento. Por ende, la proyección nos muestra de que en los próximos 30 días vamos a tener que resolver entre 30 y 40 casos diarios en nuestra ciudad. Administrar esta cantidad de casos es prácticamente imposible, porque no van a alcanzar las camas, el personal de salud y el oxígeno. Y tampoco se van a poder derivar pacientes a otras ciudades. Esta es una situación concreta de saturación de la región y necesitamos hacer un quiebre de los casos. Y esto no es posible hacerlo sin tomar medidas más restrictivas y apelando al compromiso social”, vaticinó Buffa, según lo publicado por el Eco de Sunchales.