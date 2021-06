El intendente Luis Castellano adelantó que el servicio de transporte público de pasajeros continuará a partir de la semana próxima, aunque tendrá alguna restricción horaria.

Se había abierto un interrogante ante la continuidad debido a que la enorme mayoría de los usuarios son alumnos, docentes y no docentes. Y desde hace dos semanas ya no hay clases presenciales y todo hace suponer que esta restricción permanecerá, al menos, durante una semana más. De hecho, ese fue el motivo por el cual el servicio no se repuso hasta el 17 de febrero, estando 11 meses sin brindarse.

Pero, también, el resto de los usuarios necesitan de los minibuses para poder llegar a sus trabajos, que no se suspendieron.

En conferencia de prensa, Castellano confirmó que se mantendrá el sistema, aunque sí tendrá una restricción horaria, seguramente, adecuándose a las limitaciones de las restricciones vehiculares que marquen tanto Nación como provincia. Igualmente, no se dio a conocer el nuevo cronograma.

Recordemos que este sábado no habrá servicio y que los domingos ya no se prestaba.