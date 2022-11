Santa Fe Capacita: inició la formación de “Operación de sampi”

El programa Santa Fe Capacita tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Además, intenta promover la articulación y cooperación entre los sectores público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente aquellas que afecten a determinados colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

Cabe resaltar que este curso surge de la articulación conjunta entre el Gobierno provincial, el municipal y la empresa “Autoelevadores Mauri”.

Más formación

Al respecto, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, contó: “Dimos comienzo a un nuevo curso de Santa Fe Capacita, el número 17 en la ciudad. Es una alegría enorme poder seguir formando y capacitando, en este caso para Operador y Operadora de sampi”.

“Este es un rubro donde la demanda por parte de las empresas es constante. Muchas veces, estas búsquedas laborales quedan vacantes por falta de recursos humanos formados. Hace mucho tiempo venimos planificando este curso de formación con Autoelevadores Mauri, quien brindó su disposición y su espacio de trabajo. Le agradecemos por los autoelevadores y por prestar su equipo de trabajo para capacitar personas de la ciudad”; valoró.

“Sentimos mucho entusiasmo al ver que 14 personas -siete varones y siete mujeres-, comienzan hoy con este curso. Esperamos que esta capacitación se pueda transformar en su oportunidad para encontrar trabajo”; destacó Ruggia.

Una nueva oportunidad

Seguidamente, Cintia, participante del curso, expresó: “Hace cinco años era remisera, hoy ya no. Me dedicaba al remis en la ciudad y a llevar personas a Sunchales con mi auto particular. Hace tres meses tuve un accidente y no pude más seguir con el auto. Di de baja en carnet profesional y me volví al común. Esta es una gran oportunidad, en mi caso para las mujeres. Es muy difícil conseguir trabajo si no tenés experiencia”.

“Me encantó este curso. Mi papá hace 30 años que maneja sampi, entonces dije: `es una gran oportunidad para ingresar al ámbito laboral y ser una más de las tantas mujeres que entrarán a las empresas a trabajar´”; agregó.

Compartir conocimientos

Por último, Miguel, dueño de Autoelevadores Mauri, manifestó que “somos una empresa que brindamos servicios de sampi en todo tipo de manipulación de cargas. Trabajamos con distintas empresas de Rafaela”.

“En esta oportunidad ofrecimos nuestras instalaciones y herramientas de trabajo para que se pueda dictaminar este curso. Es importante y necesario. Nosotros, que estamos en el rubro, creemos que es un puesto muy buscado y que cuesta conseguir. Está espectacular que la Municipalidad lance esta formación para las personas y les dé la oportunidad”; cerró.