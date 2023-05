Rodríguez Larreta y Pullaro se comprometieron a mantener la inversión en Rafaela y la región

El sábado 20 de mayo, dirigentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), encabezados por su presidente, Mauricio Rizzotto, recibieron al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo acompañado por el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro (que asistió junto a su compañera de fórmula, Gisela Scaglia); el precandidato a diputado provincial José Corral; el precandidato a intendente Ceferino Mondino; el precandidato a concejal Alejandro Saione; y el senador provincial Felipe Michlig.

Durante el encuentro, y tras una presentación general de la institución, los referentes empresariales de la entidad señalaron la importancia de generar los consensos necesarios para diagramar genuinas políticas de Estado que contribuyan a abordar las diversas problemáticas estructurales que impiden que el país transite un sendero de prosperidad. Tal como fuera expuesto en diversas oportunidades, los dirigentes indicaron que es clave acordar políticas que trasciendan las administraciones de turno y no sean parte de discusiones partidarias (ya que no hay tiempo que perder ni grieta que justifique dilaciones). En particular, los presentes recordaron diversas situaciones que los rafaelinos padecieron durante años, cuando los gobiernos de turno de los distintos niveles estaban al frente de diferentes partidos políticos.

Seguidamente, se dialogó sobre la coyuntura económica actual, marcada por la alta inflación y las dificultades para importar materias primas, insumos y bienes de capital.

En este sentido, los dirigentes manifestaron que la resolución de la mayoría de los problemas que afectan al país exigen reformas integrales que requerirán, además, priorizar el ordenamiento del entorno macroeconómico. Al respecto, se planteó que para ello será necesario una política monetaria, fiscal y cambiaria que brinden previsibilidad, reduzcan la inflación, fomenten el ahorro en moneda local, promuevan el financiamiento de inversiones a largo plazo, disminuyan la presión tributaria y mejoren la calidad del gasto público.

En otro orden, los integrantes de la Comisión Directiva que asistieron al encuentro pusieron en valor la articulación público-privada que caracteriza el modelo de desarrollo de nuestra región. En este marco, resaltaron el rol estratégico de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) y la Fundación Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), por lo que se solicitó consolidar y potenciar estos espacios.

Además de Rizzotto, participaron los dirigentes Hernán Heinzmann, vicepresidente del CCIRR y presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Rafaela (CETAR); Adolfo Hartmann, vicepresidente del CCIRR y de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE); Germán Ciceri, presidente de la Comisión de Comercio y Servicios; Celina Sasia tesorera; Andrés Ferrero, secretario; Gabriel Gentinetta, referente de la Comisión de Infraestructura; Augusto Hartmann, presidente del CCIRR Joven; Graciela Acastello, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR); Guillermo Bernasconi, presidente de la Asociación del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (APAER) y Rubén Acastello, presidente del ITEC. Acompañaron Iván Acosta, director general del CCIRR; Juan José Elz, director ejecutivo de la CIMR; y José Sánchez, gerente de la CETAR. También se sumaron Horacio Albrecht y Pedro Rostagno, en representación de la Sociedad Rural de Rafaela.