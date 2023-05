Horacio Rodríguez Larreta en Rafaela: promesas de lucha contra el narcotráfico y “liberar a las fuerzas productivas”

Horacio Rodríguez Larreta visitó por segunda vez Rafaela en menos de seis meses, en el marco de su campaña electoral para llegar a ser Presidente de la República Argentina a partir del 10 de diciembre de este año. El Jefe de Gobierno porteño pasó la noche del viernes al sábado en nuestra ciudad: llegó desde Venado Tuerto, cenó en un bar céntrico y a la primera hora de la mañana, mantuvo un encuentro con el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y con la Sociedad Rural de Rafaela.

“Cuando sea Presidente de la Nación me comprometo a apoyar desde el 10 de diciembre la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Primero, vamos a mandar más gendarmes. Vamos a destinar a los militares que están en las fronteras y así los liberamos de su responsabilidad y los vamos a poder destinar a los lugares más calientes: Rosario, Gran Rosario, Sur de Córdoba y la zona oeste del conurbano, que es similar a Rosario. Después, ocupando los lugares de la Justicia Federal: hay un tercio de los lugares que no están ocupados. Tercero, aislando a los capos narcos: no puede ser que desde la cárcel manden a matar gente con sicarios. Cuarto, creando un cuerpo de elite a nivel nacional, con los mejores hombres y mujeres de todo el país. Pero paralelamente, vamos a acompañar a la provincia en un proyecto a mediano y largo plazo:, que es el más importante: el refortalecimiento de las fuerzas policiales. Equipamiento, tecnología, recursos y todo lo necesario para construir una buena policía”, dijo.

Lo segundo que le propuso a la provincia de Santa Fe fue el apoyo a los productores de alimentos: “es un momento en donde el mundo los necesita, producto de la guerra. Tenemos que ocupar ese espacio. Santa Fe puede tener un rol protagónico. Para eso, cuenten conmigo: vamos a trabajar desde el 10 de diciembre”.

Estuvo acompañado por toda la nómina que encabeza Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia para las próximas PASO del 16 de Julio. José Corral (primer diputado provincial), Gonzalo Aira (intendente de San Vicente y precandidato a senador departamental) y Ceferino Mondino (intendente de Rafaela por el PRO). También estuvieron presentes Lisandro Mársico (precandidato a concejal del PDP) y Felipe Michlig (senador por San Cristóbal, uno de los pilares fundamentales del Frente de Frentes)

Consultado por los reclamos o pedidos que le presentaron desde el CCIRR y la SR, dijo que “la principal inquietud es la incertidumbre de la economía: no hay un sistema de precios, tenemos la inflación más alta de la historia, hay un tipo de cambio que tiene una inestabilidad enorme. Necesitamos un plan claro y liberando a las fuerzas productivas del peso muerto del Estado con el que hoy tienen que lidiar, tienen para explotar”, indicó.

“Este es un gobierno que se ha ensañado contra la Argentina productiva, con el sector agroganadero, para bancar su política en el conurbano bonaerense.

Consultado sobre las primeras medidas que tomaría para frenar la inflación y la compatibilidad de esto con la situación social, indicó que “no hay tal cosa como ‘primeras medidas’. Hay que tomar muchas, desde el primer día. No es cono dos vamos a solucionar algo. Argentina requiere un cambio profundo e integral. Yo voy a bajar la inflación en la Argentina. Y para ello, no hay que gastar de más, yendo al equilibrio fiscal desde el primer año, dejando de imprimir, dejando la maquinita de la pobreza, y para garantizar eso, hay que consolidar por ley la independencia del Banco Central. Finalmente, entender que otro de los factores que genera inflación es la volatilidad del tipo de cambio, la devaluación constante. Eso se soluciona de una sola manera: exportando más. Vamos a duplicar las ventas al exterior en 6 años: desde el sector agroalimenticio, el litio y el cobre del norte y el gasoducto de Vaca Muerta, que empieza a exportar a fin de este año. Con eso, vamos a bajar la inflación”.

“Pero con eso no alcanza”, remarcó: “necesitamos un plan de desarrollo, que potencie la producción alimenticia, las industria muy competitiva, el sector automotriz (somos el cuarto productor de pick-ups en el mundo).... Tenemos que terminar con la industria del juicio laboral que impiden que se tomen empleados nuevos, hay que hacer las obras de infraestructura necesarias, etc. Tenemos mucho potencial”.

Pullaro y Rafaela

“Construimos equipos de gestión y tenemos el carácter para llevar adelante las transformaciones. No somos improvisados. Pedimos que acompañen a todos los de nuestra lista”, dijo Pullaro. Y aludió elípticamente al intendente Luis Castellano y su mala relación personal, que surgiera cuando él fuera ministro de Seguridad. “Tienen que apoyar a Ceferino. No es lo mismo trabajar con una persona a la cual le tengo afecto, le tengo cariño y coincidimos en los objetivos a que no sea de la misma manera”, dijo.

“Ninguna obra pública que se inició en la gestión de Omar Perotti la vamos a paralizar por una cuestión política. Al contrario, vamos a fomentar esta región. Y las obras que vayamos a hacer, las vamos a consensuar con las fuerzas productivas de la zona para pensar el desarrollo económico, en función de un plan estratégico para el crecimiento del empleo, la industria y del campo. Y todas las obras de infraestructura van a estar directamente asociadas a la infraestructura energética se está necesitando en este momento”, sentenció.

“En Rafaela veo un aumento del delito, de la violencia. Vamos a reordenar las fuerzas policiales, con un plan de seguridad. Vamos a aumentar la prevención. Quiero volver a las críticas que tenía cuando era ministro de Seguridad. Hoy tenemos menos policía -en porcentaje- de lo que teníamos en aquel momento. Y la crítica fundamentalmente tenía que ver con la cantidad de egresados del ISEP y que venían acá. Vamos a reordenar los recursos humanos para que impacte en el aspecto preventivo. No es verdad lo que dicen que porque hay recesión económica, aumenta el delito: nosotros tuvimos recesión económica durante 4 años y el delito bajó en Santa Fe. Con errores, nos hacemos cargo, pero bajó”, sentenció.