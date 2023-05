Empresas rafaelinas visitaron el Complejo Ambiental

La Semana del Reciclaje busca concientizar a la población acerca de la importancia que tiene recuperar, reducir y reutilizar correctamente los materiales que desechamos frente al cambio climático y la protección de la salud y el ambiente.

En este contexto, teniendo presente que el aporte de las organizaciones resulta fundamental, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela llevó adelante una visita guiada al Complejo Ambiental para fortalecer la conciencia y el compromiso institucional respecto a la Gestión Integral de Residuos en la ciudad.

En la actividad participaron 60 personas representando a 13 organizaciones locales. Entre ellas participaro. Bza Group - Megatone, VMC, Carlos Andretich, Las Taperitas, Corralon El Cedro, Amiun, Remonda Castro, La Rueca, Café Martinez, Bertolaccini, Hiper Libertad, JIT Lubricaciones y Supermercados Pingüino.

Política pública

La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, destacó que “en la ciudad estamos llevando adelante un trabajo de transformación hacia la economía circular y queremos agradecer a las empresas e instituciones locales por sumarse a este tipo de iniciativas”.

“Visualizar el trabajo en la Planta de Recupero en contacto con los Recicladores Urbanos siempre decimos que es una herramienta de concientización para el compromiso con respecto a los residuos como así también el trabajo de los empleados y empleadas municipales que mantienen el espacio y llevan adelante esta gestión ambiental tan importante y que nos enorgullece como ciudad”, agregó la funcionaria.

“Esta visita recordemos que se da en el marco del Programa Instituciones Sustentables, una política pública del estado local afianzada en nuestra ciudad. Son más de 50 las organizaciones que adhieren, comprometiéndose a diario con el cuidado del ambiente en el marco del trabajo articulado y colaborativo”, cerró la Secretaría.

Concientización

Claudia Insaurralde, responsable del Complejo Ambiental, sostuvo que “hemos recibido la visita de las empresas de nuestra ciudad para que conozcan el espacio y puedan evaluar el trabajo que se realiza aquí con los residuos que ingresan a diario”.

“Tengamos presente que tenemos un promedio entre 10.000 y 11.000 toneladas de residuos urbanos que ingresan al espacio diariamente y que existe un gran equipo de trabajo que a diario se ocupa de recibirlo y disponerlo. Hoy las empresas pudieron visualizar todo el proceso y los actores que intervienen en el mismo: las cooperativas y el personal municipal”, sumó.

“Una visita que no solamente permite mostrar sino también concientizar. Que ellos puedan replicar esto en el ámbito empresarial donde trabajan, y en el ámbito familiar que es el entorno inmediato”, finalizó.

Experiencias

Macarena Quarín de la empresa Bertolaccini, dijo: “Realmente no tenía conocimiento de la forma de trabajo ni conocía el lugar. Lo que más me impactó fue el espacio y la gran cantidad de gente que hay trabajando. Impactan las cantidades de residuos. No tomamos dimensión como ciudadanos de la cantidad de residuos que generamos, así que ver todo esto acá ayuda a entenderlo. Todos podemos cambiar y siempre hay algo mejor para hacer”.

Sobre los recicladores urbanos detalló: “Se siente cercano escucharlos hablar en primera persona y ver lo que es su diaria y cómo nosotros podemos ayudar a que su trabajo sea mejor. Sensibiliza mucho. Creo que es válido acercarse para entenderlos”.

Por su parte, Lucas Ignacio de Cormorán mencionó que “la verdad es que no conocía y me llamó mucho la atención lo bien clasificado que está todo, lo enorme que es el predio y la organización que tienen en el lugar y las mismas cooperativas. Es impresionante y es un trabajo importantísimo porque gestionan los residuos que se generan en toda la ciudad. Me gustó el recorrido, fue un aprendizaje muy lindo”.