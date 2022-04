En las instalaciones del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se llevó adelante una reunión en la que participaron representantes de instituciones deportivas de la ciudad y el Concejal Juan Senn acompañado por el intendente Luis Castellano.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; autoridades directivas de la UNRaf, CRAS, CEF 53, el profesor Roberto Muller y grupos de running.

“Con el acompañamiento de mis pares de bloque del Concejo, Brenda Vimo, Valeria Soltermam y Martín Racca, vengo trabajando en un proyecto para crear en Rafaela una pista de atletismo sintética de alto rendimiento deportivo”, contó Juan Senn.

“Hemos invitado a todas las instituciones que trabajan en el ámbito del atletismo para que puedan aportar su mirada. La idea es poder presentar en el Concejo un proyecto que realmente sea participativo y donde hayan estado todas instituciones participando activamente en el tema y sea algo realmente superador”.

“Sabemos que Rafaela tiene un alto despliegue de deportistas, no solo en este último tiempo, esto viene desde hace años, pero no obstante no contamos con una pista sintética como sí la tiene Rosario o Santa Fe. Nuestra ciudad siempre ha quedado relegada y creo que es momento de que se pueda dar un salto de calidad”, enfatizó.

Además, destacó la presencia y acompañamiento del Intendente y su equipo, “es muy importante contar con este respaldo para que la iniciativa tenga el volumen que necesitamos. También, aprovecho para agradecerle al profesor Roberto Muller, quien estuvo asesorándome desde el momento cero con la elaboración del proyecto; su aporte ha sido muy importante; a Ignacio Podio y Myriam Villafañe, quienes desde sus lugares sumaron mucho para que la reunión haya sido posible”.

En cuanto a los pasos a seguir, el Concejal, dijo: “ahora cada una de las instituciones se llevaron el proyecto, lo van a analizar junto a sus Comisiones Directivas y próximamente convocaremos a una nueva reunión para tomar nota de cada una de las propuestas que nos traigan y así nutrir hacia lo que queremos lograr”.