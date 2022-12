Prisión preventiva sin plazo a la “sanadora espiritual” acusada de estafar a Claudio “Taca” Bieler

Tras dos horas de audiencia, la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cristina Fortunato, decidió que Monique Atanazio quede detenida durante el proceso judicial por el cual se la acusa de haber estafado al jugador de Atlético de Rafaela, Claudio Bieler.

El fiscal Guillermo Loyola durante toda la audiencia, entregó una serie de pruebas para justificar la acusación hacia la que se hacía llamar Victoria Martínez. El hombre del MPA dijo que el jugador no sabía que el “nombre artístico” no era el real y que Bieler aseguró que “se aprovechó de mí por pasar un mal momento en mi vida personal”.

La acusación de la estafa también se amplía a otras tres personas: Isaac T. y Roberto T., -comparten el apellido- y otro ciudadano también de nacionalidad brasileña, Willyiam I. Entre ellas, una serie de transferencias realizadas a través del banco Credicoop: 15.000, 48.000, 50.000 y 30.000 pesos respectivamente, más otros 10.000 que se entregaron en mano el 22 de mayo.

Además, presentó una serie de diálogos a través de aplicaciones de mensajería a partir del cual confirmaba la relación entre ambos.

El fiscal agregó que “la imputada también le dijo a la víctima que su casa, sus objetos y sus ahorros en dólares estaban ‘malditos’ y, por lo tanto, debía ‘limpiarlos’”. En tal sentido, el funcionario del MPA indicó que “debido a su situación personal, la víctima le creyó a la supuesta ‘sanadora’ y le entregó personalmente 71.700 dólares, dinero que nunca le fue devuelto”.

“Luego de hacerse del dinero, la imputada y su acompañante se fueron de Rafaela”, concluyó el fiscal.

Monique admitió conocer a Bieler

Rafaela Noticias publicó las palabras de la acusada, que habló durante la jornada.

“Hace dos meses estoy separada de Isaac T. Estoy viviendo en la casa de mis hermanos y mis hijos en Arenales. El día que vienen hacer el allanamiento por suerte no estaban mis hijos. En mi comunidad es muy complicada la separación. No es fácil la separación. Por eso fui a vivir con mi hermano e hijos.

Él (por el jugador) me busca para recuperar la pareja. En ningún momento tuvo amenazas. Su ex mujer lo abandono y se casó con otro. Lo que yo hago, lo hago hace muchos años. De chiquita, con sanación y oración. Nunca lo obligue a nada.

Me pagó los gastos para venir. Isaac me trajo así llegaría más rápido y no le costaba más caro (a la víctima). Vine con mis hijos. Estuve haciendo trabajos de sanaciones y limpieza. En ningún momento el me dio la plata. Solamente para comprar los materiales para hacer el ritual. Nunca tuvo esa suma de 70 mil dólares”.

La defensa, a cargo de , aseveró que “No hay un solo mensaje en que le esté pidiendo dólares” y que Monique “Hizo lo que ella ofrecía, lo que la víctima quería, no hubo fraude”.