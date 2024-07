Presentaron una ordenanza para regular la cartelería proselitista

El Concejo Municipal tiene en su agenda, para el segundo semestre (ahora se encuentra en receso, durante todo el mes de julio), la regulación de la cartería proselitista, en tiempos electorales. En principio, tiene buenas expectativas para salir: se presentó con la firma de un representante político de cada bloque: Ceferino Mondino (PRO - Unidos para Cambiar Santa Fe) y María Paz Caruso (PJ).

El tema no es nuevo y en cada elección siempre hay quejas porque, lo que hay, es un “pacto de caballeros” y no una normativa a seguir por todos los partidos políticos. Esta no es la primera vez que se habla del tema: en 2021, Delvis Bodoira había presentado un proyecto formalmente. Pero nadie lo tomó “para no darle vuelo político” a un candidato que no tenía representación en el Concejo.

En Rafaela ya hay dos ordenanzas que regulan la cartelería: la 4.765 y la 4.765 bis (ambas del 2015). Esta última contempla algunas de las cuestiones que habían sido vetadas. Pero ninguna de las dos contemplaba a la cartelería política, sino que está específicamente exceptuado en el artículo tercero: “Quedan exceptuados de la presente reglamentación los carteles políticos partidarios de campañas políticas, normados por reglamentaciones y disposiciones especificas”.

La Secretaría a cargo del cumplimiento sería la de Gobierno. Se habilitaría la colocación de los carteles sólo en los lugares habilitados:

Bv. Santa Fe, desde la Plaza 25 de Mayo hasta calle Río de Janeiro / Aconcagua.

Bv. H. Yrigoyen, desde la Plaza 25 de Mayo hasta calle H. Vieytes / L. Marchini.

Bv. J. Roca, desde la Plaza 25 de Mayo hasta Av. A. Podio/ Av. 500 Millas Argentinas.

Bv. G. Lehmann, desde la Plaza 25 de Mayo hasta calle E. D’Agostino.

Av. E. Salva, desde Av. O Zóbboli hasta Av. 500 Millas Argentinas.

Av. G. Maggi, desde Bv. G. Lehmann hasta calle Aconcagua.

Av. Aristóbulo del Valle, desde calle Constitución hasta calle Río de Janeiro.

Av. Luis Fanti, desde Av. Ángela de la Casa hasta calle S. Dumont.

Av. H. Vieytes, desde Bv. H. Yrigoyen hasta Av. A. Podio.

Av. L. Marchini, desde Bv. H. Yrigoyen hasta calle Río de Janeiro.

Av. Italia, desde calle Brasil hasta calle N. Corti.

Av. 500 Millas Argentinas, desde Bv. J. Roca hasta calle M. Donna.

Av. 1 ° de Marzo, desde calle M. Bruno hasta calle P. Arcos.

Calle R. Actis, desde calle J. Beltramino hasta calle D. Funes.

En los sectores donde los canteros centrales posean dimensiones menores a los 3 metros de ancho, sólo estará permitida la colocación en las columnas de alumbrado de las veredas laterales en caso de existir, de lo contrario quedará prohibida la colocación en el sector.

Los lugares serán sorteados 15 días antes del comienzo de la campaña y solo podrán colocar hasta 60 por partido político. Deben tener 2 metros por 1 de ancho, y estar “perfectamente sujetos de modo de evitar desprendimientos” y “Mantenerse en perfectas condiciones de solidez, higiene y estética”.

“Deberán retirarse dentro de las 72 hs de realizada la elección”, sentencia el artículo 6°. ¿Hay sanciones? Claramente, no hay multas fijadas en la ordenanza. Solo se lo faculta al Ejecutivo a sacar la cartelería fuera de regla (previa intimación) y se aclara que “Los gastos generados serán solventados por cada responsable, sin perjuicio de las sanciones que le sean aplicable que determinará el Juzgado Municipal de Faltas”. Pero, no hay un detalle de cuánto deberían pagar por cada infracción. Algo que ayudaría mucho al juez de faltas.

Igualmente, esto es un proyecto y debe ser debatido. Uno supone que, también deberá incluir al resto de las fuerzas políticas que habitualmente participan de las elecciones, más allá de que hoy tengan representación en el Concejo Municipal.