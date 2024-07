Sin el arma homicida, revocaron la prisión preventiva al acusado por el autor del crimen del barrio Sarmiento

El pasado 10 de febrero, el cuerpo sin vida de Brian Sosa apareció en el barrio Sarmiento, producto de una cuchillada. Después de algunos días, la Fiscalía detuvo a Daniel Ismael Stefano y lo acusó de ser el autor del homicidio doloso. Sin embargo, la Fiscalía se encuentra en problemas: sin conseguir más pruebas, la Justicia decidió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre el acusado, que seguirá detenido y sobre el que ya cuenta una condena por asesinato.

La Dra. Georgina Allasia, abogada defensora, solicitó una revisión de la prisión preventiva y sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, la Fiscalía no había podido sumar más pruebas. Es más: no pudo encontrar el arma homicida. Y el único testimonio que pesa sobre el acusado es el que brindó el hermano de la víctima. La profesional de derecho, además, recordó que en el primer relato, dijo que no pudo identificar al autor del crimen de su hermano. Sin embargo, en su segundo testimonio, dio precisos detalles.

El Fiscal Martín Castellano pidió que se ratifique la decisión del Juez de I.P.P Gustavo Bumaguin, que había dictado la prisión preventiva. Sin embargo, el Juez de segunda instancia, Cristian Fiz, no le dio la razón y revocó la prisión preventiva.