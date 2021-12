Desde el viernes 24, la Municipalidad de Rafaela comenzó a controlar el denominado pase sanitario. El debut era, nada más ni nada menos, que con una fiesta multitudinaria que se dio en el autódromo local. Algunas versiones indicaban que no le fue exigido a casi nadie.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno, Jorge Muriel, en declaraciones a FM Galena, indicó que “desde el 22 se habilitaba desde un decreto provincial. Es para espacios abiertos o cerrados de más de 1.000 personas, multitudinario, gimnasios, etc.”

“El decreto tiene un sentido: que la gente que no se vacunó, lo haga. Que se concientice. No es punitivo. Para el evento masivo, implementamos una planilla, en donde le tomamos los datos. Entre este lunes y martes los estaremos llamando para darles un turno. Muchos ya lo tenían y no se habían vacunado”, agregó Muriel.

“Estamos analizando con el gremio la posibilidad de aplicar el pase sanitario. Sería tanto para hacer un trámite, como también como para los empleados”, indicó.

“El Dr. Diego Lanzotti me dijo que explotó el vacunatorio: mucha gente fue para inocularse. Muchos lo hicieron porque tienen que viajar. Para ir a Uruguay o Brasil, tenés que ir con un PCR negativo. Y otros por el miedo”, agregó. “Seguramente, no nos servirá para este pico”, agregó.

En este sentido, indicó que el domingo hubo 500 hisopados. Y la positividad tiene un porcentaje del 30%. Esto implicaría unos 166 contagios diarios. “Se espera el pico máximo no en esta semana, sino a finales de la próxima semana. Despues, descendería”.

“Algunos me preguntaron si habría restricciones para los eventos del próximo fin de semana. Todavía, no las hay. Vamos a tener que seguir evaluando según el avance de la situación epidemiológica. Hoy, las restricciones no se van a volver a dar. Porque todo depende del cuidado y de la responsabilidad de cada uno. Esta cepa es altamente contagiosa. Hoy el sistema de salud no está en riesgo, que es lo que se tiene en cuenta para las restricciones”, dijo.