El barrido de veredas se vuelve fundamental para evitar que se obstruyan las bocas de tormenta y que las calles no estén en condiciones óptimas de circulación debido a la película resbalosa que se crea por la acumulación de hojas secas. Para ello, el municipio ampliará los servicios para la recolección.

¿Qué se puede hacer con las hojas secas?

En Rafaela, la mayor parte de los residuos que se generan a diario en los hogares contienen un 50% de materia orgánica, que puede ser reutilizada para retornar a la tierra y así favorecer los cultivos y las plantas en general. Para este accionar, las hojas secas son un recurso fundamental.

A quienes deseen comenzar a hacer compost en el hogar, pueden buscar un balde de plástico y hacerle agujeros, o hacer un pozo en la tierra. Luego, generar una capa de material seco con las hojas del barrido. Además, se debe colocar residuos biodegradables en igual proporción y mezclar estas dos capas con tierra. Para mantener la humedad, se debe regar la compostera y sumarle material seco si está muy húmeda.

Si no se hace compost en el hogar y la cantidad de hojas no supera la bolsa, se puede sacar junto a los residuos biodegradables y no recuperables los días miércoles.

Cuando las bolsas por barrido son numerosas, se deben sacar con en la recolección de patio según el cronograma por sector. O llevarlas al Eco Punto, de lunes a sábado de 8:00 a 19:00, frente al cementerio municipal.