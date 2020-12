Finalmente, no habrá fiestas habilitadas para la madrugada de este 1 de enero en Rafaela. A mediados de mes, se había empezado a evaluar la posibilidad de que se les permitiera a los empresarios de eventos la posibilidad, en espacios abiertos, de desarrollar la actividad. Pero, finalmente, ninguno presentó formalmente su pedido al Municipio.

Lo mismo había ocurrido en Navidad, en donde se bajaraba la posibilidad de que hubieran dos. Finalmente, los organizadores la dieron de baja. De acuerdo a las versiones, los valores de las entradas (que superaban los mil pesos) fue uno de los inconvenientes. Para este 1 de enero, se especulaba con cuatro. Ninguna se realizará.

En el decreto que las habilitaba, se indicaba que debían hacerse reservas previas. espacios delimitados (burbujas) de hasta 20 personas, con separación física y que no haya interacción entre ellas, entre cada grupo social. No habría un límite de personas, sino que respeten un factor de ocupación de 4 m2 por persona. Se analizará cada propuesta en particular. Está sujeta a la superficie que tengan.

La intención de habilitar estos encuentros era evitar que haya fiestas clandestinas. De hecho, algunas se llevaron a cabo en Navidad, no solo en Rafaela, sino también en la zona.

“Se va a permitir la actividad bailable, dentro de la misma burbuja. También deben haber mozos que atiendan: no irían a la barra a hacer los pedidos de las bebidas”, había detallado, en su momento, el Secretario de Gobierno Marcelo Lombardo, quien confirmó a Vía Rafaela que no se concretará ningún evento.