El secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, anticipó que el Departamento Ejecutivo Municipal habilitará por decreto a eventos sociales para la madrugada de Navidad y del Año Nuevo, con la intención de que no se haya fiestas clandestinas. El decreto saldría entre este lunes y martes.

“Hay una cuestión cultural, en que los jóvenes siempre salen en estas fechas. Y han crecido los encuentros clandestinos. Necesitamos dar lugares en donde se puedan dar estos encuentros, con mejores condiciones. El viernes pasado habían mantenido un encuentro con el Concejo Municipal, en donde hubo un consenso para avanzar en este sentido. “Compartimos con el Concejo que deben autorizarse antes que se den de forma clandestina. El decreto se firmaría entre hoy y mañana”, dijo Lombardo, en declaraciones a FM Galena.

El funcionario indicó que todas se harán al aire libre: “Se presentaron dos propuestas para Navidad (una para la La Redó y otra, frente al Cementerio) y 4 para Año Nuevo (las dos anteriores y se suman otras dos). Se extendería el horario hasta las 7 de la mañana, para evitar el congestionamiento a la hora de la desconcentración, de la culminación de los eventos”.

Asimismo, adelantó algunas características: “Deben hacerse reservas previas. espacios delimitados (burbujas) de hasta 20 personas, con separación física y que no haya interacción entre ellas, entre cada grupo social. No habría un límite de personas, sino que respeten un factor de ocupación de 4 m2 por persona. Se analizará cada propuesta en particular. Está sujeta a la superficie que tengan”.

“Se va a permitir la actividad bailable, dentro de la misma burbuja. También deben haber mozos que atiendan: no irían a la barra a hacer los pedidos de las bebidas”, detalló el funcionario.

En cuanto a las sanciones, correrían las mismas que corren por incumplimientos a la emergencia social. Y si bien el decreto contemplará las dos fechas como excepción (25 y 1 de enero), dependerán de cuánto se cumplan las normas.