No cobran peajes en las rutas nacionales 34 y 19: lanzaron un paro por tiempo indeterminado

El Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y Afines (SUTRACOVI) de la Provincia de Santa Fe lanzaron un paro por tiempo indeterminado. En la zona de Rafaela, afecta de forma directa a los peajes de San Vicente, Ceres (ruta nacional 34) y Franck (ruta nacional 19).

La decisión de levantar las barreras se dio luego de la realización de asambleas en estas tres localidades como así también en Carcarañá, General Lagos y Venado Tuerto. “Hemos resuelto comenzar un paro por tiempo indeterminado a partir de las 18 horas de hoy -por este martes- por la discriminación que no cesa desde hace casi tres años. La situación se ha vuelto insostenible, la empresa utiliza el poder que le otorga el ESTADO NACIONAL, para beneficiar a algunxs por sobre otrxs con respuestas evasivas, lxs trabajadores afiliadxs a SUTRACOVI, seguimos sufriendo diferentes tipos de prácticas que vulneran nuestros derechos. Esto, sumado a la grave situación económica que nos atraviesa, esta empresa pretende que el salario de los trabajadores no sea discutido, sino impuesto, atado a intereses que, en principio, no se ajustan a las necesidades de lxs trabajadorxs ni a la realidad”, indicaron en un comunicado.

Recordemos que las cabinas de los peajes pasaron a estar en manos del Estado Nacional desde febrero del 2020.