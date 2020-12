Con relación a la sesión del Concejo Municipal que se llevó a cabo y donde se votó la Ordenanza Tributaria 2021, el concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) formuló su opinión respecto de cómo se dirimió la votación y las diferencias con el sector del justicialismo.

“Todos los Concejales opositores paramos el aumento sin fundamento pretendido por el Departamento Ejecutivo” remarcó Lisandro Mársico.

“Propusimos una suma menor, logrando así equilibrar lo que debe abonar el contribuyente y la recaudación que se necesita para cumplir con los servicios a cargo del Municipio” dijo el edil pedepista.

“Las variables que se tiene en cuenta para el aumento de los tributos son el Gasoil grado 2 YPF, el Índice Precios Mayoristas y la remuneración del personal municipal cat.15. Este última no tuvo aumentos entre el período Mayo – Octubre, si, les pagaron bonos, los cuales se pretendió hacer valer para justificar el aumento de la Unidad de Cuenta. Estos pagos no son ni remunerativos ni tampoco bonificables, y nada tienen que ver con la naturaleza de la remuneración, que se caracteriza por la habitualidad, perioricidad, continuidad, por lo que logramos que no se tomen para el aumento, de la tasa municipal y demás contribuciones” esgrimió el Concejal demoprogresista.

“Es poco serio que se pretendan aumentos en base a argumentos falaces, nosotros trabajamos en una propuesta que refleja el proporción necesaria, por eso hemos constituido una oposición que resguarda a los ciudadanos del atropello fiscal que se pretendió” sentenció Mársico.