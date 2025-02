Lisandro Mársico, candidato a convencional constituyente: “quiero limitar el poder a jueces y legisladores provinciales”

Lisandro Mársico, actual presidente del Concejo Municipal de Rafaela, presentó su candidatura a convencional constituyente para la Reforma de la Constitución Provincial en representación del Departamento Castellanos. Ocurrió en la sedel del PDP y estuvo acompañada por su suplente, la docente sunchalense María Delia Marengo. Ambos lo harán por el Frente de la Esperanza, que tiene como referente a nivel provincial a Alejandra “La locomotora” Oliveras.

También estuvieron presentes otros referentes del PDP, como el precandidato a concejal Pablo Miassi y el exconcejal Atilio Pignoni, el Secretario Privado del Intendente, Iván Viotti, la concejala Alejandra Sagardoy, entre otros.

Fue inevitable la referencia a la Constitución Provincial de 1921, que tuvo como referente a Lisandro de la Torre, pero que no se pudo aplicar, dado que fue una de las primeras que tenía una mirada social.

Mársico recordó que la última reforma fue en 1962 y que es una deuda para Santa Fe, dado que aún no se adecuó a la norma nacional, modificada en 1994. “Hay que adaptarla, no solamente en su parte orgánica, sino también en lo que tiene que ver con los derechos, garantías y también los deberes y responsabilidades", dijo.

Destacó que “No elegimos un senador, no elegimos un diputado: acá estamos eligiendo convencionales constituyentes que van a trabajar dos meses para reformar nuestra Carta Fundamental Provincial. Acá no vamos a elegir el que va a llevar el aire acondicionado, el equipo de audio o la bicicleta a una institución. No confundamos eso. Eso es lo que le pido a la gente también”. También destacó que “si quiere hacer una casa, llamo a un arquitecto”, en referencia a la necesidad de elegir a un abogado para esta tarea.

Uno de los puntos que propone es terminar con la reelección indefinida de los legisladores. “Entendemos que se termina generando un privilegio, grupos cerrados y establecer un límite a la reelección, creo que puede, puede terminar con eso”, dijo.

También los legisladores no solamente tienen inmunidad de arresto (no pueden ir preso), sino también de proceso: no pueden ser llamados a indagatoria, ni siquiera ser investigados por la posible comisión de delitos. “Tiene que seguir la primera, y que vaya preso después de un desafuero. Pero la segunda tiene que terminar”, detalló.

Otro de los puntos es el de los jueces. “Hoy los magistrados en la provincia de Santa Fe no tienen límite de edad para ejercer su actividad”, indicó. “Tenemos que igualarnos a la Nación, que puso un límite a los 75 años, ahí se tienen que ir, salvo que se presente un nuevo pliego y sea aprobado por cinco años más”, mencionó. Esto sería para jueces de primera instancia, camaristas e incluso, la Corte Suprema de Justicia.

También pidió darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y habilitar la reelección de los gobernadores por un período (aunque dijo que “le hacía ruido” que pueda presentarse Maximiliano Pullaro, porque juró con la Constitución “vieja” que lo limitaba a uno solo).

También, considerar los derechos de los usuarios y consumidores y al medioambiente, con una mirada mucho más actualizada que la que se tenía en 1962. También, mecanismos de democracia semidirecta, como el referendum o la iniciativa popular.

Seguridad: ¿puede aprobarse una policía municipal?

Sin lugar a dudas, la seguridad es un tema que desde hace varios años está en discusión. Hoy, la Provincia tiene el monopolio del uso de las armas (por parte de la Policía), mientras que los Municipios se limitan a la prevención.

Pero... esta Reforma... ¿podría habilitar la creación de una policía municipal -como muchas veces vemos en las películas norteamericanas- que también porten armas?

Mársico respondió: “La cláusula de seguridad pública de la Ley de Necesidad de Reformas dice, que se habilita la discusión en el sentido de ‘incorporar a la seguridad pública como un derecho fundamental y una responsabilidad primaria del Estado con enfoque en la prevención, la reinserción social y el respeto a los derechos humanos’. Vamos a ver llegado el momento que alcance se le va a dar a esta cláusula. Yo quiero ser cuidadoso con eso, porque entiendo que sin los recursos correspondientes puede terminar en una experiencia fallida para los municipios. Entonces vamos a esperar un poquito a ver cómo va a venir la mano, que se va a debatir, hasta dónde va a tener gravitancia, hasta dónde va a llegar. A mí me parece a mí que no va a llegar a ese punto de poder darle la posibilidad de tener su propia fuerza de seguridad de choque y de represión del delito con armas Hoy el monopolio lo tiene la provincia y yo quiero ser cuidadoso con eso, de avanzar con eso. No estoy muy a favor de esa posibilidad Sí de generar medidas preventivas, quizás más duras a ver cómo se puede trabajar con los municipios de alguna manera, pero ya llegar a esa situación no estoy muy a favor. ”.