El viernes 10 de septiembre, en el Salón de Toros de la Sociedad Rural inició en la ciudad, el operativo de entrega de la Tarjeta AlimentAR a nuevos beneficiarios del programa Argentina Contra el Hambre.

Durante la jornada, estuvieron presentes la directora provincial de Desarrollo Territorial, Maia Bonelli, y la Secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Myriam Villafañe.

Gran ayuda

“Comenzamos un nuevo operativo de entrega de Tarjeta AlimentAR; un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. En esta oportunidad, abarca dos jornadas en donde más de 1.200 beneficiarias van a recibir esta Tarjeta que para nosotros, es una gran ayuda para el trabajo que venimos realizando desde hace un tiempo”; explicó Villafañe.

“Quiero agradecer la decisión de este Gobierno por haber puesto en marcha este programa que, en la ciudad de Rafaela, es la tercera vez que se lleva a cabo con esta cantidad de beneficiarias. Sabemos la repercusión de este programa, por cada una de las familias que reciben esta ayuda económica que es para alimentos destinados a los que por sus propios medios no pueden acceder. Con esta ayuda nos aseguramos de que algunos de estos alimentos puedan llegar a cada hogar. También es bueno resaltar el movimiento económico que provoca en la ciudad porque con la entrega de estas más de 1.200 tarjetas, se produce un movimiento de 11 millones de pesos, lo cual beneficia a cada comerciante y es importante que lo vean”; sumó.

“Este es un operativo que estábamos esperando. Tarjeta AlimentAR no es un programa al que las personas se puedan inscribir en algún lugar, sino que se toman los datos desde la ANSeS y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación envía a cada una de ellas el beneficio. Todo se está desarrollando con total normalidad y cumpliendo los protocolos que nos impone la pandemia. Es por eso que son dos jornadas - viernes y lunes- que se llevarán adelante en las instalaciones de la Sociedad Rural, a quienes agradecemos su predisposición a cederlas”; concluyó la Secretaria.

Beneficios

“Entregamos en Rafaela, nuevamente, Tarjeta AlimentAR a nuevas beneficiarias y beneficiarios que se suman a este programa nacional que busca mejorar la alimentación de niños y niñas menores de 14 años de todo el país, en particular, de nuestras localidades de la provincia y que tengan el beneficio de acceder a la Asignación Universal por Hijo. Esta política pública busca mejorar el derecho de acceso a la alimentación, más nutritiva, más variada, en donde nuestros chicos y chicas puedan incorporar carnes, frutas, verduras, leche, derivados del lácteo y que puedan, desde ahí, tener una mejor calidad de vida”; indicó Bonelli.

“Es importante recordar que los beneficiarios de esta Tarjeta se suman a un universo de beneficiarios en un programa que ya tiene un año y medio de funcionamiento y existencia y que hacen, para la ciudad de Rafaela, un total de más de 6 mil beneficiarios. Esto implica un impacto económico para la localidad de más de 11 millones de pesos a lo que hay que sumarle 4 mil beneficiarios que ya vienen aportando este dinero al comercio local. Vale recordar que todos los comercios que quieran formar parte de este programa pueden acceder a Posnet, a los sistemas operativos para poder debitar este dinero”; agregó.

“También quiero refrescar el concepto de que esta tarjeta no se puede usar en cajeros automáticos y las personas que deben consultar cuáles son los lugares habilitados para poder comprar los alimentos. La invitación es para que no solo compren en un local, buscar precios, no es necesario hacer una compra mínima ni gastar el dinero de una sola vez. El papá o la mamá de ese niño o niña debe administrar el dinero para que ese hijo o hija tenga acceso a una variedad de alimentos durante todo el mes”.

“Quiero agradecer al gobierno local, provincial y nacional que, en un trabajo articulado, está pudiendo lograr estos operativos que llegan a toda la provincia de Santa Fe, generando una federalización de los programas que es lo que se busca desde las gestiones nacional y provincial; poder llegar a todos los rincones de nuestra provincia”; finalizó directora provincial de Desarrollo Territorial.