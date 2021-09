El Concejo Municipal de Rafaela recibió en la mañana de este martes a la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y al encargado del área de Informática del Municipio, Marcelo Sanchez. La intención era tener su mirada respecto al proyecto presentado por el concejal Lisandro Mársico (PDP - FPCyS) sobre la creación de un Programa Municipal de Difusión, Concientización, Detección y Prevención del Grooming y Ciberbullying.

Vale destacar que el grooming consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de internet. El ciberbullying es un caso de ciberacoso aplicado en un contexto en el que únicamente están implicados niños, niñas y adolescentes, y supone uso y difusión de información de datos difamatorios y discriminatorios a través de dispositivos electrónicos.

Este encuentro era uno de los que se encontraban atrasados en la agenda y que, luego de las elecciones, se pudo concretar.

Andereggen comentó que “fuimos convocados por el Concejo por un proyecto de ordenanza del concejal mársico para la creación de un programa municipal difusión, prevención, concientización y detección de grooming y el ciberbullying. Dijo que no notaba en los presupuestos hasta 2021 que estas temáticas sean tratadas en la Secretaría de Educación y que le parecía importante incluirlo y visibilizarlo. Contamos el camino hecho, tanto desde el área de Educación como el acompañamiento del área de Informática, por eso me acompañó el licenciado Marcelo Sanchez. Esto se encuadra dentro de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por eso no aparece separado, sino incluido allí”.

“Hubo capacitaciones, charlas y apoyos a proyectos de investigación que se hicieron en universidades locales y la difusión de las mismas. También se hizo folletería, difusión en las escuelas, talleres para niños, charlas para padres y adelantamos acciones para la próxima Agenda 2021″, relató.

“En relación al proyecto en sí, sugerimos que no lo restrinjamos a estos dos temas, sino dejar algo más amplio. Si bien estas dos consecuencias indesadas del uso intensivo de la tecnología son dos de las más presentes, la temática es mucho más amplia y llega a la identidad digital de cada uno de los habitantes. Aborda desde estafas económicas, adicciones, entre otras cuestiones”, dijo la funcionaria, quien adelantó que le pasarían las sugerencias por escrito.

Asimismo, indicó que se encontraban al aguardo de la adhesión provincial a la ley nacional N° 27.590 “Mica Ortega”, en donde se generan diferentes acciones a llevar adelante por los diferentes niveles del Estado. En ese marco, en el próximo mes de octubre se llevarán a cabo una serie de capacitaciones.