Florencia Muriel, excandidata de Rafaela Mi Ciudad, planteó su continuidad dentro del partido vecinalista y hasta imaginó a “Lalo” Bonino como candidato a Intendente en 2023. “Me encantaría es una posibilidad”, lanzó.

“Ya soy excandidata. Pero ya soy candidata para 2023. Cuando me meto en algo no paro”, dijo en FM Galena.

“Estoy super feliz y muy contenta por la cantidad de apoyos recibidos. Presentamos la lista dos días antes de que cierre y en tres meses nos dimos a conocer y logramos superar las PASO. Estoy orgullosa de lo que logramos como equipo. Somos un espacio nuevo. Quería que crezca y lo vamos a hacer hasta 2023″, agregó.

“Crecimos más de un 50% desde las PASO. Genial. No viniendo del palo y con una gran polarización, es muy bueno. Es un espacio abierto, dispuesto para todos los que quieren venir a pelear con nosotros. ¿Es dificil? Sí. ¿Imposible? No.”, agregó.

“Yo como candidata a concejal. Estoy buscando una figura para la Intendencia. Nunca me tiraría a intendente sin haber logrado una banca en el Concejo. Sí te digo que se acerca mucha gente, que pueda ser un buen candidato a intendente”, dijo.

Lalo Bonino, sobre el cierre de la campaña, publicó una foto con Florencia Muriel y le dio su apoyo. “Me encantaría, me gustaría. Es una posibilidad”, detalló. “Su apoyo me dio otros ánimos. Me dio a entender que lo que estábamos haciendo es super importante”, comentó.

Pero, ante la consulta de si ya la habían llamado “conmigo no hablaron”, respondió, dejando entrever que otra gente sí se había puesto en contacto. “Tengo entendido que ya se juntaron que antes de la Primaria”.

“A mí me gustaría seguir siendo Rafaela Mi Ciudad. Aunque sé que hay que hacer alianzas”, dijo. “Lamento que no se sumen otras voces, que no haya pluralidad de pensamiento. No sé si las personas que lograron la banca son las indicadas para seguir. Sí se que tienen mucho carisma, que endulzan a la gente y después hay muchas cosas que no se llevan a cabo”, cerró. ¿Le apuntó a Viotti?