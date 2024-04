Finalmente, hubo acuerdo y no habrá paro de municipales este martes

En las últimas horas, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) confirmó que, junto al STMR (Rosario) y ASEOM (Santa Fe, finalmente no llevarán a cabo una medida de fuerza por 24 horas para este martes.

Cerca de las 19, se emitió un comunicado en donde se indicaba que “En la tarde de este lunes las partes llegaron a un ACUERDO SALARIAL en el marco de la recomposición pretendida por el gremio para los haberes del mes de marzo”.

“Por tal motivo, QUEDA SIN EFECTO EL PARO DE 24 HORAS previsto para el martes 09/04″, sentenciaron y anunciaron que “en breve se estarán informando las condiciones del acta rubricada”.

Así lo confirmó Darío Cocco, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) en diálogo con VíaRafaela. “Hay un plan de lucha”, adelantó.

El mismo, claro, está supeditado a que no haya ningún acuerdo salarial en la previa. Pero, por ahora, no hay novedades. En el caso de continuar la negociación por no alcanzar ningún acuerdo, habría otro paro, en este caos de 48 horas, para el día martes 16 y miércoles 17 de abril.