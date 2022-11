Encontraron a la rafaelina intensamente buscada en Buenos Aires

Una buena noticia se conoció en la tarde de este domingo: la rafaelina María Laura Gutiérrez fue encontrada sana y salva en Buenos Aires.

La joven tenía 27 años y desde la Provincia habían lanzado una desesperada búsqueda en los últimos días. Había sido vista por última vez el 9 de noviembre en Buenos Aires. En su búsqueda intervinieron el Departamento de Investigación sobre Trata de Personas y la Unidad Fiscal a cargo de Martín Castellano-Fiscalía Regional 5-MPA –Rafaela.

Jessica, la hermana de María Laura Gutiérrez, dio algunas precisiones respecto de cómo desapareció. “Ella viajó la semana pasada a Buenos Aires, me dijo que estaba en San Martín, que se iba con un amigo y que volvía en unos días. Incluso me dijo que tenía compromisos para este lunes”, contó a Radio Rafaela hace algunos días. Al momento de contactarse con ese muchacho, ”solo me dijo que no los molestemos y me bloqueó”, relató.

"