Se concretó el taller de construcción de estufas SARA, un sistema de calefacción accesible, de alto rendimiento y fácil construcción desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a cargo del Licenciado Martín Seveso (INTI). El mismo estuvo organizado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación.

En la capacitación participaron 15 vecinos y vecinas, que vieron en la temática una salida laboral y manifestaron una gran satisfacción por el contenido teórico - práctico desarrollado.

Recordamos que la estufa fue diseñada por los organismos argentinos INTI y CONICET como una alternativa de calefacción sustentable y saludable. Son de fácil construcción, con materiales accesibles, de bajo costo y no generan grandes costos en su consumo para calefaccionar ambientes.

Durante la capacitación se abordaron conceptos como la combustión a leña, la emisión y reducción de gases, la eficiencia energética y la sustentabilidad en proyectos de este tipo, desde una mirada social y ambiental, a partir de una tecnología eficiente y segura.

También se pusieron en práctica los contenidos brindados, con la construcción de una estufa, que quedará para acondicionar la institución, favoreciendo a los niños, niñas y adolescentes que asisten.

Jonatan Cagliero, del barrio Villa Dominga, que participó del taller, indicó que “siempre recomiendo los espacios de capacitación municipales, porque nos permiten aprender y poner en práctica lo que se incorpora. Me sumé al taller de estufa sara porque trabajo en el rubro de la construcción y quería aprender a hacerla porque nunca la había fabricado. Hoy nos vamos con una capacitación más y puedo incorporar en mis servicios los conocimientos adquiridos”.

Por su parte, Gisela Palmero del barrio Villa del Parque, manifestó que “el espacio me interesó para hacerlo en mi casa y ver si puedo utilizarlo como salida laboral. Me interesaba el sistema porque el diseño es muy ecológico, eficiente y a bajo costo. Además siento este espacio como una oportunidad de inclusión, porque es un trabajo que lo puede hacer tanto el hombre como la mujer. Y esto no suele ocurrir tanto en el rubro de la construcción”.