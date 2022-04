El Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” inaugura su temporada 2022 con dos nuevas exposiciones de artistas vinculados a nuestra ciudad. Será el próximo viernes 22 de abril a las 20, en su sede ubicada dentro del Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544).

Sala I

Se habilitará la muestra “Fotogramas de películas inexistentes”, de Julio Storero (Córdoba), quien regresa a Rafaela, ciudad donde vivió intermitentemente para exhibir una restrospectiva conformada por alrededor de veinte obras realizadas en pintura con papel.

Recordamos que Storero fue ganador del 3º premio “Fondo Nacional de las Artes” en la 2º Bienal Nacional de Pintura “Premio Ciudad de Rafaela” (2007), con su obra “Puerto” (técnica mixta sobre tela).

Desde 1986 a 2002, vivió en Europa donde realizó muestras en Madrid e Ibiza. La Real Escuela de San Fernando en Madrid se interesó por sus obras y conserva hasta hoy algunos de sus dibujos.

Acerca de esta muestra, Storero dijo: “De entre la cantidad impresionante de imágenes de las que podemos disponer hoy, busco algunas que se me impongan. De esas imágenes elijo fragmentos, luego los mezclo, junto, modifico, recorto, pego, pinto, para que finalmente sean una pintura, un fragmento de alguna película que no existe, y que no vi”.

Sala II

Se inaugurará “SuperEstar”, del artista y arquitecto Carlos Monge, oriundo de nuestra ciudad y radicado actualmente en Santa Fe.

En esta nueva muestra, Monge combina algunos fragmentos de “Antimágico”, (propuesta anterior del artista), y una flamante instalación que representa a la fauna de la Laguna Setúbal y el Paraná. Hace un llamado de atención sobre el cambio climático y la sequía.

Utiliza técnicas mixtas que combinan materiales sintéticos, aerosoles, crayones, pastas y carbonillas, para diseñar collages que se pegan, se superponen e incorporan otros elementos, para simbolizar las diversas facetas del Ser: humano y terrenal, espiritual y meditativo, visceral y expresivo.

La producción se convierte en un texto poético que resulta propio y singular, haciendo suyas las técnicas, desde el collage a la fotografía, el dibujo, la intervención de objetos y ciertas imágenes Pop, para generar su fusión única.

Melina Piterbarg, curadora de la muestra, señala que “Carlos Monge genera un camino estético que nos dirige a un punto de inflexión: vivir participando de un presente todavía no escrito, o mirar atrás, hacia una cultura estática pendiente de una imagen personal artificiosa y deformada”.

" Esta nueva serie de obras -dice Piterbarg- da lugar a los próximos interrogantes: ¿qué lugar tiene la naturaleza en nuestra forma de vida?, ¿cómo avanzar, qué posición tomar frente a los desastres humanos y ecológicos que ya irrumpen afectando cada vez más la percepción y costumbres cotidianas?”.

Ambas muestras estarán expuestas hasta el 29 de mayo de 2022, y se podrán recorrer de martes a viernes de 9:00 a 20:00, y los domingos de 17:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.