El crudo testimonio de un ex9 de Julio sobre su salud mental

Alejandro Donatti, surgido de la cantera de 9 de Julio de Rafaela y quien pasara por diferentes clubes no solo de la Liga Rafaelina sino también por el ascenso y la Primera División y Brasil, dio a conocer las situación complicada que pasó en referencia a su salud mental.

Con el paso del tiempo, cada vez son más los deportistas que se animan a dar a conocer qué es lo que le pasa respecto de las exigencias que tienen por las competencias de alto rendimiento. En este caso, contó que es lo que pasó cuando pasara por San Lorenzo.

En diálogo con TNT Sports, contó qué fue lo que le pasó, que primero lo alejó de las canchas, hasta hoy encontrarse sin club.

La situación se dio, concretamente, cuando estaba en San Lorenzo. Antes, había jugado Argentino A con 9 de Julio, y después se fue a Tiro Federal de Rosario, Libertad de Sunchales, Rosario Central, Boca Unidos de Corrientes, Tigre, Flamengo, Tijuana, Racing y posteriormente a los Santos de Boedo, fue a Sarmiento de Junín.

“Después de mi etapa en San Lorenzo no quedé bien de la cabeza. Fui con mucha ilusión y al final las cosas salieron mal. Yo sabía cómo estaba el club cuando llegué”, dijo.

“Me empecé a dar cuenta que mi mujer siempre me decía que me veía mal y cuando iba al club, pasando la cancha de Vélez empezaba a darme como taquicardia. Tuve que llamar al psicólogo de San Lorenzo porque de verdad sentía mucho miedo”. “Hasta pensé en hacer una boludez en esa época. Después hablé con un psiquiatra y me diagnosticaron depresión avanzada”, arrojó.

El crudo relato del Flaco Donatti sobre la depresión que le tocó vivir.



Si necesitás atención de Salud Mental, comunicate al 0800-333-1665 o al 0800-222-5462.#TNTFútbol #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Q7uMx5oMcq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2025

“Cuando estás deprimido, se te traba la cabeza, no podés pensar en otra cosa”, destacó.

“No voy a hablar mal del club por respeto a mi viejo y gente que trabaja ahí. Dolió porque le quería dar esa alegría a mi papá y nadie entendió por qué me fui”, completó.