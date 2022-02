Las dos fábricas de válvulas que tiene Rafaela, Basso SA y Mahle, recibirán una capacitación desde la Provincia para vacunar a sus empleados. Su suman así a Swift, Paladini, Acindar, General Motors, La Virginia y Gerdau, instaladas en el sur de Santa Fe y a las del Parque Industrial de Sauce Viejo.

Esto fue anunicado este lunes por el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, junto con el secretario de Salud, Jorge Prieto y al secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina. “Han comprometido logística y vacunadores para llevar adelante la vacunación de sus trabajadores”, indicó el primero de ello en una conferencia de prensa.

“Significa la posibilidad de sostener y llevar adelante la vacunación de sus trabajadores y también una forma de contribuir a lograr la presencialidad en el trabajo, disminuir los índices de ausentismo y llevar adelante un mecanismo eficaz para dejar atrás definitivamente la pandemia”, agregó.

Asimismo, consultado sobre el ausentismo en las empresas, Pusineri explicó que “teníamos relevado un ausentismo que rondaba el 20% y que ha disminuido desde el momento que los contactos estrechos, sin síntomas y con esquema completo de vacunación ya no necesitan aislarse”. De igual modo, el funcionario indicó que “es un proceso dinámico que requiere conducta y vacunación y este tipo de acciones contribuye a eso”.

Por su parte, Prieto expresó que “el objetivo es completar los esquemas de vacunación porque hemos detectado que hay personas que todavía no lo han hecho y también que puedan acceder durante el mes de febrero a los refuerzos aquellas personas que han cumplido los 4 meses desde que recibieron la segunda dosis”.

“Estamos próximos al inicio de clases y a un otoño que queremos alcanzar por encima del 90% de esquemas completos”, añadió el secretario.

Por último, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, describió que las empresas no tienen requisitos para acceder a las capacitaciones: “Se ponen en contacto con el Ministerio de Producción y, a través de la secretaria de Industria, con las distintas cámaras y entidades gremiales van coordinando cada uno de los esquemas, tanto de capacitación para que luego las empresas puedan realizar la vacunación dentro de sus empresas, obviamente en articulación con el Ministerio de Salud para proveer de todos los materiales y garantizar que la mayor cantidad de empleados que no tengan el esquema de vacunación completo, o que no estén vacunados, puedan así acceder”.