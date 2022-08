Diego Peiretti: “Rafaela Emprende sigue vigente y acompañando sueños”

El programa de capacitación y acompañamiento a emprendedores y emprendedoras que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela, sigue avanzando en su cronograma anual.

En este marco, en el Salón Verde del Municipio, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, visitó una clase para charlar con las y los participantes que están cursando el programa.

Cabe resaltar que esta clase se brindó conjuntamente entre el equipo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

“Rafaela tiene una cultura emprendedora muy fuerte”

Al respecto, Diego Peiretti contó: “Estoy muy contento por haber participado de esta charla con emprendedores y emprendedoras que vienen participando de nuestro programa. Nos transmitieron una energía particular muy linda”.

El funcionario destacó que “Rafaela Emprende sigue vigente y acompañando sueños. Estamos brindando mucha capacitación y asistencia técnica, pero también la conformación de una red de trabajo colaborativa. Allí las y los emprendedores pueden intercambiar experiencias. Sabemos que a cada uno no solo lo acompaña el Municipio, sino también las universidades, la Agencia de Desarrollo, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y el INTI”.

“Hay una serie de instituciones que apuestan a la creación de empresas, al fortalecimiento de los emprendedores. Sabemos que Rafaela tiene una cultura emprendedora muy fuerte y lo que hacemos desde el Gobierno local, es que esa energía emprendedora se pueda transformar en nuevas empresas”; cerró.

Experiencias

Seguidamente, Priscila, emprendedora de “Pajarito Chino”, comentó: “Tengo un emprendimiento con todas cosas para bebés recién nacidos. Este año comencé con Rafaela Emprende. Hace poco que estoy en la ciudad, vengo de otra provincia donde ya había participado de un programa para emprendedores. Acá me puse a averiguar sobre este programa y vi que la Municipalidad te capacitaba desde otro lugar, desde lo teórico y desde poder ordenarte en el emprendimiento, en sí, desde otro lugar. Muchas veces solo recibimos el dinero a través de un microcrédito y después no sabemos como invertirlo ni usarlo”.

“Yo les diría a otros emprendedores que se animen a sumarse a Rafaela Emprende. Está buenísimo. Van a encontrar como ordenarse, administrarse y darle forma a su emprendimiento. Si solo tienen la idea, pueden venir acá y les aseguro que los van a ayudar y encontrarán grandes herramientas”; agregó.

Por último, Glendis, participante de Rafaela Emprende, expresó: “Soy venezolana, pronto voy a cumplir seis años en el país y año y medio en Rafaela. Tengo un emprendimiento que se llama Animalium. Fabricamos todo lo que es accesorios para mascotas (arneses, pecheras, correas, mochilas, entre otros).

“Me enteré de Rafaela Emprende por las redes sociales. Me interesó el acompañamiento que aquí te dan. Quería hacerlo crecer más, ver la parte administrativa, la parte legal, entre otras cosas. Gracias a Dios lo he logrado, ya estoy dando paso en la parte de tributos. Solo me falta lo de la marca, pero estoy trabajando en eso”; contó la emprendedora.

“Me encuentean como en Instagram como @animaliumsfe y mi celular es 342 5371366″; concluyó.