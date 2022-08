Agrupaciones políticas kirchneristas rafaelinas defienden a Cristina Fernández y piden el apoyo del oficialismo local y provincial

Dos agrupaciones políticas kirchneristas de Rafaela emitieron su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, luego del pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación para cargos públicos de por vida. Al mismo tiempo, cuestionaron la falta de apoyo por parte del resto del PJ local, cuyos máximos referentes son el gobernador Omar Perotti, el senador Alcides Calvo y el intendente Luis Castellano.

Una de las agrupaciones, la “Néstor Kirchner” de Rafaela, dio a conocer su postura a través de un comunicado, difundido en las últimas horas de este lunes. “Nuestra solidaridad y acompañamiento a nuestra vicepresidenta, en esta clara persecución política, con los mismos procedimientos que viene desarrollando el establishment en toda la región para obturar la marcha de los movimientos populares en defensa de sus intereses. (Lawfare: utilización abusiva o ilegal delas instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar al oponente político)”, indican.

Hacen referencia al proceso judicial que vivió en el pasado Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. “No podemos permitir que se repita la historia y se prostituya uno de los pilares de la democracia, el Poder Judicial, para pasar por encima de la voluntad popular y mantener los privilegios de las corporaciones económicas”, indicaron.

Por su parte, Sara Gentilini, exprecandidata a concejal de Unidad Ciudadana, manifestó su preocupación por la situación local y su adhesión a las manifestaciones populares. “No tenemos que tener miedo, no hay sentencia firme. Las persecuciones políticas ya las hemos vivido y no queremos volver a eso”, dijo en declaraciones a FM Galena.

También se preguntó por qué el oficialismo del Partido Justicialista de Rafaela no se ha manifestado de forma contundente en respaldo a la vicepresidenta. “Expresamos nuestro apoyo a nivel Unidad Ciudadana de Rafaela. Ya se expresó todo el Frente de Todos. Me gustaría escuchar a nivel local y provincial algún tipo de apoyo que no sea el de la Cámara de Diputados”, agregó.