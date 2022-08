El tirador del Mosconi seguirá detenido en la Alcaidía de Rafaela

La Justicia de Rafaela determinó este lunes que Sergio Daniel Fontanetto, el llamado “tirador del barrio Mosconi” siga detenido en la Alcaidía por los delitos de “abuso de arma y portación indebida de arma de fuego”, por lo ocurrido el pasado 18 de abril. Recordemos que ese día, salió fuera de su vivienda, en horas de la siesta y realizó una serie de disparos, hiriendo a tres personas, siendo reducido por la Policía de Acción Táctica, cerca de una hora después de iniciado el evento.

Al momento de dictarse la prisión preventiva, dijo que no recordaba nada del hecho y le pedía disculpas a los vecinos, con los que se llevaba bien.

El abogado de Fontanetto, Sergio Fregona, recordó esas frases, presentó un informe de la Junta de Salud Mental, en donde indica que presenta una amnesia total del hecho, que no tiene juicio crítica, que pierde la capacidad de comprensión y que no tuvo ni voluntad ni decisión de sus hechos.

Pero la representante del Ministerio Público Fiscal, Lorena Korakis, descreyó de ese informe, diciendo que no tiene rigor científico. Según la crónica del diario Castellanos, la fiscal dijo que esa Junta no incluyó las patologías previas, que debería ser atendido por funcionarios del Hospital “Dr. Jaime Ferré” y que el Médico Forense sea incluido en la Junta Médica. El Carlos Farías Demaldé, abogado querellante que representa a los vecinos heridos, dijo que ellos no fueron notificados de las Juntas Médicas (en total, fueron tres) y pidió desestimar el informe.

Luego de lo expuesto, el Juez Bottero resolvió rechazar el pedido de la defensa y hacer lugar al pedido de Fiscalía: llamar a otra Junta Médica con profesionales del Hospital y la participación de un médico forense.